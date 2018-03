Clara Ponsatí: «No estic fugida de la justícia perquè vaig sortir de casa quan no hi havia cap ordre d'arrest»

L'exconsellera considera que ha "pagat un cost que hauria evitat si hagués pogut»

Actualitzada 25/03/2018 a les 08:33

La consellera d'Ensenyament destituïda amb l'article 155, Clara Ponsatí, no creu que sigui una fugitiva de la justícia perquè quan va «sortir de casa no hi havia cap ordre d'arrest». En una entrevista emesa aquest dissabte al programa Preguntes Freqüents de TV3 que es va gravar abans de l'emissió de l'euroordre, ha subratllat que es va posar a disposició de la justícia belga quan Lamela va emetre l'ordre internacional de detenció a principis de novembre. Ponsatí considera que ha «pagat un cost que hauria evitat si hagués pogut». En aquest sentit, l'exconsellera, que és a Escòcia des de fa uns cinc mesos, ha assegurat que «no ha valgut la pena fer política» i ha dit que s'ha «sentit sola» des que està a «l'exili».Clara Ponsatí ha explicat que la decisió de marxar a Brussel·les ja la «tenia molt meditada» perquè era «una possibilitat que hauria de materialitzar si les coses es posaven lletges». L'exconsellera ha explicat que ha viscut a Escòcia els últims tres anys però ha matisat que aleshores era molt diferent per «viatjava a Barcelona molt sovint». «Si vull veure la família, s'han de desplaçar», ha lamentat tot subratllant que «no és fàcil».Per Ponsatí, que només va ostentar el càrrec de consellera d'Ensenyament dos mesos i mig, «la política és un món fred i fins i tot cruel», tot i que ha matisat que no va acceptar la conselleria per «rebre grans efectes». «D'aquí a uns mesos potser ho veuré tot des d'una visió més positiva», ha reflexionat en veu alta.