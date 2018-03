Torrent anuncia que suspendrà el ple després de donar un torn de paraula: «No es pot normalitzar la repressió»

Ha finalitzat en parlar tots els partits polítics

Actualitzada 24/03/2018 a les 13:21

El president del Parlament, Roger Torrent, ha anunciat que suspendrà el ple de la segona sessió d'investidura del candidat, Jordi Turull, aquest dissabte al matí.Abans, però, donarà un torn de paraula de 15 minuts a tots els grups parlamentaris. En l'inici del ple, Torrent ha constatat que el ple «no es pot celebrar» perquè Turull torna a estar empresonat des d'aquest divendres, però ha asseverat que donada l'«excepcionalitat» del moment «cal parlar».«Si actuéssim com si res es normalitzaria una situació de repressió, i ni la dignitat de Turull ni la d'aquesta institució no s'ho mereixen», ha remarcat. Just després, el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha demanat la paraula per demanar a Torrent que desconvoqués ja el ple, reunís la Junta de Portaveus i convoqués un ple extraordinari per dur a terme el debat, ja que entén que no pot fer-se en la sessió d'investidura: «No és acceptable, això és un frau de llei».Torrent s'hi ha negat, i els quatre diputats del PPC han abandonat el saló de plens. El debat ha començat amb la intervenció de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas.