Puigdemont ja no és a Finlàndia

Ho assegura el diputat finès que el va convidar, qui diu que va marxar divendres

Actualitzada 24/03/2018 a les 17:27

El diputat finès Mikko Kärnä, que va convidar Carles Puigdemont a Finlàndia, ha assegurat en un comunicat fet públic aquest dissabte a la tarda que Puigdemont no és al país nòrdic.Segons diu el text, Kärnä ha rebut informació que el president va marxar divendres al vespre de Finlàndia per dirigir-se a Bèlgica tot i que no se sap per quines vies ho va fer. Kärnä hi explica que durant el dinar que van tenir plegats divendres van discutir sobre la possibilitat que Espanya dictés una nova euroordre contra ell.«Va ser informat que si això passava tenia dues opcions: presentar-se davant les autoritats fineses fent front a l'opció de ser extradit o abandonar el país i dirigir-se a Bèlgica, que és el seu lloc de residència», recull el comunicat.Finalment, per tant, Puigdemont va optar per la segona opció davant la reactivació de l'euroordre per part del jutge del Suprem Pablo Llarena. El diputat finès ha indicat també que Puigdemont li ha assegurat aquest dissabte que «cooperarà plenament» amb les autoritats belgues.