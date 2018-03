La policia finlandesa diu que ja té la informació addicional requerida a Espanya i que ara s'activa el «procés normal» de l'euro-ordre

La policia de Finlàndia ja ha rebut tota la informació addicional que havia requerit a Espanya sobre l'ordre europea de detenció contra Carles Puigdemont i ha activat el «procés normal» del mecanisme, que implica que sigui localitzat i posat a disposició judicial per considerar si és o no extradit. En un comunicat, però, la policia finlandesa ha admès que les autoritats desconeixen on és el líder de Junts per Catalunya.«Finlàndia ha rebut una Ordre Europea de Detenció per un ciutadà espanyol que visitava Finlàndia. Espanya ha ofert la informació addicional requerida dissabte a la tarda», afegeix el comunicat. «En aquests moments, la policia no sap on es troba aquesta persona», precisa el text.Un cop rebuda una euroordre per part d'un estat membre, com Finlàndia, les autoritats d'aquest país han de localitzar la persona que l'Estat vol extradir, en aquest cas, Carles Puigdemont.En el cas de la seva primera euro-ordre, a Bèlgica, Puigdemont es va personar davant de la policia per comparèixer davant del jutge de guàrdia, que després el va deixar en llibertat amb mesures cautelars: no abandonar el país sense permís, estar localitzable i tenir una residència fixa a Bèlgica.Al cap d'uns dies, el jutge el va citar per declarar, i quan havia de prendre una decisió final, el Tribunal Suprem va decidir abandonar la petició d'extradició, de manera que el líder de JxCat podia moure's a partir de llavors lliurement per tota la UE –excepte Espanya.L'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha dit que el seu client cooperarà amb les autoritats del país on sigui quan rebi un requeriment.