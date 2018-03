Familiars dels presos, electes, expresidents i exconsellers omplen l'auditori del Parlament per homenatjar els presos

Mas, De Gispert, Benach, Rigol, Artadi, Sabrià, Domènech i Riera secunden Torrent per instar a formar un front unitari en defensa dels drets fonamentals davant la «suspensió de la democràcia»

Actualitzada 24/03/2018 a les 15:14

L'auditori del Parlament s'ha omplert per homenatjar els «presos polítics». L'endemà que el jutge del Suprem Pablo Llarena hagi tornat a empresonar Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell i Raül Romeva, el president del Parlament, familiars dels presos, electes parlamentaris, del Congrés i el Senat, expresidents i exconsellers han secundat Roger Torrent. El president del Parlament ha instat a formar un front unitari en defensa dels drets fonamentals, davant la «suspensió de la democràcia». Al costat seu i dalt la tarima hi han pujat l'expresident del Govern Artur Mas, els expresidents del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach, Núria de Gispert -a un costat-, i representants dels grups parlamentaris sobiranistes: Elsa Artadi (JxCat), Sergi Sabrià (ERC), Xavier Domènech (CatECP) i Carles Riera (CUP). No hi ha assistit cap dirigent de Cs, PSC-Units ni del PPC.A primera fila hi havia els familiars dels presos, acompanyats de nombrosos diputats parlamentaris, com ara Eduard Pujol, Aurora Madaula, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós (JxCat), Alba Vergès, Toni Castellà o Gerard Gómez del Moral (ERC). També hi ha assistit la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa (PDeCAT); els exdiputats de la CUP Albert Botran -ara al Secretariat del partit-, Joan Garriga 'Nana', Gabriela Serra, Antonio Baños i David Fernández; o l'exparlamentari de CSQP i exlíder de Podem Catalunya Albano Dante Fachín.Així mateix hi havia la direcció del PDeCAT, amb Marta Rovira, David Bonvehí, Ferran Bel i Maria Senserrich; l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias (PDeCAT); els electes a Madrid Carles Campuzano, Josep Lluís Cleries, Jordi Xuclà (PDeCAT) i Gabriel Rufián (ERC); l'exparlamentari d'EUiA David Companyon, l'exsecretària de la Mesa Anna Simó (ERC); el qui va ser coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum Joan Ignasi Elena; el president de l'ACM, David Saldoni; el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri; la presidenta de Súmate, Montse Sànchez; el secretari general d'UGT, Camil Ros, i l'exconseller Andreu Mas-Colell.