Turull demana a Torrent que mantingui el ple d'investidura de demà

El candidat a la presidència de la Generalitat també es dirigeix als diputats per demanar-los que l'investeixin

Actualitzada 23/03/2018 a les 19:31

El candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Turull, ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que mantingui la segona volta del ple d'investidura de demà per «dignitat davant la injustícia». Així ho ha explicat l'advocat de Turull, Jordi Sànchez, en boca seva després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena l'hagi tornat a enviar a presó de manera preventiva juntament amb Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell. Pina ha explicat que el candidat també li ha demanat que es dirigeixi als diputats per demanar-los en nom seu que l'investeixin aquest dissabte com a president «per les mateixes raons de dignitat i reprovació de la injustícia que suposa l'engarjolament d'una persona que ha reiterat la postura del diàleg amb les institucions espanyoles». L'advocat ha explicat també que té previst demanar la delegació de vot per demà.