El líder de Ciutadans diu que «la fuga» de la secretària general d'ERC «provoca» la presó preventiva als «exconsellers del govern colpista»

Actualitzada 23/03/2018 a les 20:00

Albert Rivera ha culpat Marta Rovira de l'empresonament de Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell que ha decretat aquest divendres el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena per risc de fugida i de reiteració delictiva. A parer del líder de Ciudadanos, el fet que Rovira hagi marxat d'Espanya hores abans de comparèixer davant del Suprem és causa directa que Llarena hagi pres aquesta decisió. Rivera ha afirmat a Twitter: «La fuga de Marta Rovira per fugir de la Justícia provoca la presó preventiva per risc de fuga als exconsellers del govern colpista de Puigdemont».