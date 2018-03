Moncloa avisa que investir Turull sense la seva presència seria il·legal i que buscarà mecanismes per impugnar-ho

Méndez De Vigo ha recordat que és imprescindible que el candidat assisteixi al ple d'investidura

Actualitzada 23/03/2018 a les 20:56

El govern espanyol avisa que investir Jordi Turull president de la Generalitat sense la seva presència seria il·legal i que davant d'aquesta situació buscaria mecanismes per impugnar l'eventual investidura. La segona volta del ple d'investidura està prevista per aquest dissabte a les 11.30 hores però el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha tornat a enviar a la presó el candidat a la presidència. Aquest migdia, abans de conèixer la decisió del jutge, el portaveu del govern espanyol, Iñigo Méndez de Vigo, ha recordat que és un «requisit imprescindible» que el candidat a la presidència assisteixi al ple però Turull ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que mantingui el ple de demà per «dignitat davant la injustícia». D'altra banda, sobre la decisió de Llarena d'enviar a presó a Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa, el govern espanyol s'ha limitat a dir que respecta les decisions judicials.