La secretrària general d'ERC ha comunicat en una carta a la militància que tenia intenció d'anar-se d'Espanya

Actualitzada 23/03/2018 a les 18:37

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, es troba a Suïssa, on ha fugit després de plantar al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que aquest divendres l'havia citat per comunicar-li que la processava per rebel·lió i per decidir si l'enviava a presó provisional.Rovira, que el dijous a la nit va dimitir com a diputada en el Parlament, ha anunciat aquest divendres en una carta a la militància que tenia intenció d'anar-se d'Espanya: «l'exili serà un camí dur, però és l'única forma que tinc de recupera la meva veu».Segons fonts properes a la recerca, la dirigent republicana es troba a Suïssa, país en el qual també es va desplaçar l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, encara que si escau no s'exposa a penes de presó perquè Llarena li atribueix únicament en l'ordre de processament un delicte de desobediència.«No em sentia lliure. No em reconeixia. Aquestes últimes setmanes he viscut dins d'una presó interna», exposa l'exdiputada d'ERC en la seva carta a la militància, en la qual al·lega que el «exili», com insisteix a descriure-ho, és ara «l'única forma» que té d'alçar-se «en contra del Govern del PP, que persegueix a tots els que estan a favor de votar i que castiga a qualsevol que intenta canviar el preestablert i l'establert».Llarena atribueix a Rovira un paper «essencial» en l'impuls de les lleis del procés independentista, així com en la «coordinació» de diferents sectors de l'administració per organitzar el referèndum de l'1-O. Després de la fugida de la dirigent d'ERC, la Fiscalia ha demanat a Llarena que dicti una ordre de detenció internacional contra Rovira, davant la sospita que no estigui en un país subjecte a la euroordre.