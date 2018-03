Llarena ordena la detenció a l'estranger de Puigdemont, Rovira, Serret, Comín, Puig i Ponsatí.

El jutge no cursa l'ordre contra Anna Gabriel perquè només ha estat processada per desobediència

Actualitzada 23/03/2018 a les 20:29

Actuació a instàncies de la Fiscalia

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha dictat ordres de detenció europea i internacional contra Carles Puigdemont i els consellers destituïts a l'estranger: Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí. Així mateix, ordena a la policia que detingui la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que aquest divendres no ha comparegut davant del jutge. Tots ells estan processats per rebel·lió. En canvi, el magistrat deixa fora d'aquesta petició l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel (que és a Suïssa) perquè només està processada per desobediència. En aquest cas, però, continua vigent l'ordre de detenció a nivell estatal. El jutge del Suprem fa el pas després que la Fiscalia li hagi sol·licitat un cop ha dictat la interlocutòria de processament. És a dir, ha anunciat que enviarà a judici 25 dels 28 investigats, 13 d'ells per rebel·lió.Les ordres –que són d'abast internacional i europeu- s'han tramitat via Interpol i Sirene. Serà aquest òrgan administratiu el que les cursarà a tots els països. A banda d'aquestes peticions, Llarena recorda que continuen vigents les ordres a nivell estatal.En canvi, el jutge no cursa cap petició per a l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, perquè només està processada per desobediència a diferència de la resta que ho estan per rebel·lió i/o malversació. En aquest cas, però, continua pesant sobre ella l'ordre a nivell estat per no haver comparegut davant del jutge.Actualment, els processats viuen a Bèlgica, Suïssa i Regne Unit. Aquest divendres, però, Puigdemont es troba fent diferents actes a Finlàndia.La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat aquest divendres al jutge Llarena que torni a sol·licitar la detenció i entrega dels processats que estan fora de l'Estat. La primera en cursar aquestes peticions va ser la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, quan Puigdemont i la resta de consellers no van comparèixer (2 de novembre).El 5 de desembre, i un cop la causa ja havia passat a mans del Suprem, Pablo Llarena va desactivar les ordres europees dictades per l'Audiència Nacional. Ho va fer davant el risc que la justícia belga lliurés els investigats per delictes menors que afronten els que no han marxat i estan compareixent al Suprem. En aquell moment, va deixar vigent només una ordre a nivell espanyol contra tots ells.La Fiscalia, però, va avisar fa poques setmanes que demanaria al jutge reactivar les ordres de detenció en el moment que es dictés la interlocutòria de processament (que indica per quins delictes van a judici).Tant la Fiscalia com el jutge del Suprem no han deixat passar ni un dia i Llarena ja ha tramitat aquestes ordres. L'objectiu és que se'ls detingui i se'ls entregui a les autoritats espanyoles per fer-los comparèixer davant del jutge.