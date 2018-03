La Fiscalia demana una ordre internacional de detenció per a Rovira

El ministeri públic fa el pas el mateix dia que el jutge del Suprem notifica les interlocutòries de processament

Actualitzada 23/03/2018 a les 16:16

La Fiscalia ha sol·licitat al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que reactivi les ordres europees de detenció contra Carles Puigdemont, Antoni Comin, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí. També fa la mateixa petició per a l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, que fins ara només tenia vigent una ordre a nivell estatal. També sol·licita per a Marta Rovira una ordre internacional de detenció i la seva entrada a la presó. Rovira no ha comparegut aquest matí al Suprem (on es podia enfrontar a l'entrada a la presó) i ha marxat a l'estranger, seguint el camí obert per Puigdemont. La decisió arriba just el dia que el jutge ha processat 25 dels 28 investigats, tretze d'ells per rebel·lió. Després de la sol·licitud del ministeri públic, ara és el jutge Llarena qui ha de tramitar la petició i fer-la arribar a les autoritats pertinents. Va ser el mateix jutge Llarena qui va desactivar les ordres de detenció el passat desembre.La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat al jutge Llarena que torni a sol·licitar la detenció i entrega dels processats que estan fora de l'Estat. D'aquesta manera, vol que se'ls detingui als països on actualment resideixen (Bèlgica i Suïssa) per tal de lliurar-los a les autoritats espanyoles per comparèixer davant del jutge.El 5 de desembre, i un cop ja havia assumit la causa, Pablo Llarena va desactivar les ordres europees dictades per la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. Ho va fer davant el risc que la justícia belga lliurés els investigats per delictes menors que afronten els que no han marxat i estan compareixent al Suprem. En aquell moment, va deixar vigent només una ordre a nivell espanyol contra tots ells. La Fiscalia, però, va avisar fa poques setmanes que demanaria al jutge reactivar les ordres de detenció en el moment que es dictés la interlocutòria de processament (que indica per quins delictes van a judici). El ministeri públic, doncs, no ha deixat passar ni un dia i ja ha formalitzat aquesta petició davant del Tribunal Suprem. Ara serà Llarena qui haurà d'acabar de tramitar la sol·licitud.