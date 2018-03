La CUP lamenta que la democràcia «ni està ni se l'espera» a l'Estat

Sànchez fa una crida a la mobilització davant de l'«estat demofòbic»

Actualitzada 23/03/2018 a les 12:53

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha rebutjat el «cop a la democràcia» que suposa el processament dels líders sobiranistes per part del Tribunal Suprem (TS) i valora que aquesta darrera decisió demostra que la democràcia «ni està ni se l'espera» a l'Estat. A les portes del TS, Sànchez ha expressat el seu suport a tots els que són «víctimes de la maquinària» de l'Estat que té voluntat «repressora». Ha mostrat el seu suport també a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i a totes les persones que s'han vist «obligades a exiliar» pel que diuen i el que fan en seu parlamentària. La diputada ha fet també una crida a tot el moviment republicà «a mobilitzar-se i plantar cara davant de l'estat demofòbic» i ha exigit la llibertat de tots els presos i «aturar d'una vegada per totes la persecució política de representants polítics que han estat escollits democràticament pel poble català».En el cas concret del processament per desobediència de les membres de la CUP Mireia Boya i Anna Gabriel, Sànchez ha dit que és evident que forma part de la «voluntat d'aniquilar i silenciar tot un moviment» i ha insistit en denunciar la voluntat «antidemocràtica de l'Estat espanyol». «Defensarem políticament on calgui l'exercici del dret a l'autodeterminació, l'exercici que vam dur a terme i totes les accions polítiques en seu parlamentària ja que aquest era el mandat democràtic expressat a les urnes», ha manifestat.Sobre Rovira, ha afirmat que ha pres una decisió que no haurà estat «gens fàcil» i ha expressat el seu suport a tots els familiars i companys d'ERC. Per a la diputada de la CUP és «lamentable» que polítics escollits per la ciutadania es vegin «obligats» a marxar per la seva acció parlamentària. Sànchez s'ha mostrat convençuda que Rovira «continuarà la tasca de construcció de la república des del front internacional denunciant un Estat que vol aturar tot un poble i tot un moviment». De fet, la diputada de la CUP ha insistit que cal «continuar avançant amb tota la força» en la construcció de la república i en fer efectiu els mandats de l'1-O i del 21-D.