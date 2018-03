L'ONU insta Espanya a garantir els «drets polítics» de Jordi Sànchez

El comitè de Drets Humans accepta a tràmit una queixa del diputat de JxCat i demana «mesures cautelars»

Actualitzada 23/03/2018 a les 16:53

El comitè de Drets Humans de les Nacions Unides insta l'Estat espanyol a prendre «les mesures necessàries per garantir» que Jordi Sànchez «pot exercir els seus drets polítics» d'acord amb l'article 25 del Conveni de Drets Humans. El comitè amb seu a Ginebra, Suïssa, ha acceptat a tràmit aquest divendres una petició dels advocats de Sànchez per protegir els drets civils i polítics de l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat. En el document en què accepta la petició, el comitè també anuncia que, d'acord amb l'article 92 de les seves normes de funcionament, demana «mesures cautelars» a Espanya, un mecanisme previst per l'ONU per evitar «danys irreparables» a les persones que li denuncien abusos dels seus drets.Així, Espanya «ha estat requerida a prendre totes les mesures necessàries per garantir que el senyor Jordi Sànchez i Picanyol pot exercir els seus drets polítics». Amb tot, la petició «no implica cap decisió» final sobre la qüestió per part del comitè, si no que es pren de manera preventiva.A més, el comitè de Drets Humans de l'ONU ha escrit al govern espanyol i li ha demanat que enviï «qualsevol informació o observacions» sobre el cas de Sànchez en un període màxim de sis mesos.Després, el comitè de Drets Humans de l'ONU analitzarà el cas i prendrà una decisió, que es considerarà una «interpretació d'autoritat» sobre el cas, d'acord amb els tractats internacionals. En qualsevol cas, però, la seva opinió no és legalment vinculant i no obligaria a Espanya a canviar la situació de Sànchez. Si l'ONU considera que els drets polítics del diputat de JxCat han estat violats, demanarà a l'Estat espanyol.La decisió del comitè arriba la mateixa setmana que la seu de l'ONU a Ginebra ha acollit diverses conferències i actes sobre la situació a Catalunya, amb la presència de Carles Puigdemont, Anna Gabriel o Meritxell Serret.