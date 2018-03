Tots els processats hauran de tornar al Suprem en uns dies i comparèixer un per un davant de Llarena

Serà el moment de les declaracions indagatòries, unes vistes breus on el jutge els comunica formalment els delictes pels quals els porta a judici

Actualitzada 22/03/2018 a les 11:21

Tots els processats hauran de tornar al Suprem d'aquí a uns dies per comparèixer davant del jutge instructor, Pablo Llarena. Aquest divendres, el jutge ha citat totes les parts per notificar-los les interlocutòries de processament. Un acte al que no assisteixen els encausats. Amb aquests escrits, el jutge –que ja té pràcticament enllestida la instrucció- decideix a qui processa i per quins delictes els porta a judici. A les resolucions, a més, fixarà les dates perquè tots els processats vinguin personalment al Suprem i compareguin davant seu per fer-los entrega dels escrits de processament. És el que es coneix com declaracions indagatòries, unes vistes molt breus, on els encausats poden negar els fets o guardar silenci. Tanmateix, estan obligats a venir personalment davant del jutge. Això farà, doncs, que en pocs dies tots ells hagin de desfilar novament pel Suprem, inclosos els que estiguin en situació de presó preventiva.El jutge també pot processar els investigats que estiguin en situació de rebel·lia, és a dir, que no hagin atès requeriments judicials com és el cas de Puigdemont, Serret, Puig, Comín, Ponsatí i Gabriel. En canvi, el Tribunal Suprem no els podrà jutjar si continuen a l'estranger i no compareixen davant la justícia espanyola.