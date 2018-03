El Consell Nacional dels republicans aprovarà aquesta nit possibles relleus a la cúpula del partit per si fos necessari després de les decisions de Llarena

Actualitzada 22/03/2018 a les 22:51

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, l’expresidenta de la cambra, Carme Forcadell, i la consellera destituïda Dolors Bassa, han anunciat aquest dijous a la nit que renuncien a la seves actes de diputades dins el grup parlamentari republicà. La decisió s’ha anunciat minuts després d’acabar la sessió d’investidura fallida de Jordi Turull i hores abans que totes tres assisteixin al Tribunal Suprem citats pel jutge Pablo Llarena, que instrueix la causa de l’1-O. Els republicans asseguren que amb la seva renúncia es podrà “plantar cara al xantatge judicial” millor, donat que no es condicionarà tant el Parlament a través dels jutjats. Les tres diputades decideixen plegar just quan, a més, el Consell Nacional d’ERC preveu aquest dijous a la nit aprovar possibles relleus a la cúpula del partit per si fos necessari després de les decisions de Llarena, sobretot si afectessin a Rovira i la secretaria general de la formació.