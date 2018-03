Rajoy cancel·la el seu viatge a Angola per la situació a Catalunya

El president del Govern tenia programada una visita els dies 25 i 26 de març

Actualitzada 22/03/2018 a les 16:15

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha suspès el viatge que tenia previst emprendre dissabte que ve, 24 de març, per visitar Angola, a causa de la situació política a Catalunya.Rajoy tenia programada una visita oficial a Angola els dies 25 i 26 de març després de la invitació que li havia realitzat el president del país, JoaoLourenço.Una visita en la qual, a més d'entrevistar-se amb Lourenço, anava a participar en un fòrum empresarial, s'anava a reunir amb els residents espanyols a Luanda i anava a visitar un centre de formació regentat per la congregació salesiana.Fuentes de l'Executiu han informat que Rajoy ha decidit anul·lar aquest viatge per romandre a Madrid i seguir des del Palau de la Moncloa els esdeveniments polítics a Catalunya.