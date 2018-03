La CUP dona per finalitzades «les aliances»: «Nosaltres passem a l'oposició»

Riera insta a permetre el vot a Comín i Puigdemont per fer «viable» la investidura de Turull en segona volta

Actualitzada 22/03/2018 a les 21:54

El diputat de la CUP Carles Riera ha assegurat que els cupaires donen per acabat el «cicle del procés i les aliances que s'hi han donat i les que hem construït al llarg del procés». «Nosaltres passem a l'oposició», ha reblat Riera durant la seva intervenció al debat d'investidura d'aquest dijous al Parlament. L'esquerra anticapitalista defensa obrir un «cicle de la república real» perquè no volen assumir com a projecte que «fent autonomia alguna dia» es podrà «tornar a la república». Per això els cupaires han demanat posar fi a la «demora, el càlcul i la indecisió» al ritme del «petit Bonaparte del Suprem». Riera, que ha demanat no apel·lar a la unitat «en abstracte», ha assegurat també que les seves quatre abstencions no són un «obstacle definitiu» a la investidura de Turull. De fet, ha reivindicat que es permeti el vot als diputats Carles Puigdemont i Toni Comín de manera que sigui «viable» en segona volta la investidura.Riera ha defensat que ara treballaran des del carrer i també des de les institucions per «combatre» la posició de l'Estat i les polítiques d'autonomia. Volen obrir un camí «veritablement republicà» perquè consideren que és l'única manera d'eixamplar la base cap a l'esquerra.«Si ens demanen que siguem còmplices de la política autonòmica, autonomista, que fent autonomia algun dia arribarem a la república... no els ho podem comprar perquè no la compartim; és una tàctica molt equivocada», ha insistit Riera durant el seu discurs poc després que les seves bases hagin reclamat als quatre diputats mantenir l'abstenció.És en aquest context que el cap de files dels cupaires ha advertit a ERC i JxCat que «la república només és possible fora de l'estat espanyol» i ha instat a fer efectiu els clams de l'1-O, del 3-O i del 21-D.Després de negacions i reunions, el cap de files dels cupaires ha advertit també als grups majoritaris que «una investidura no fa una legislatura»: Que si es tracta d'investir Turull com a mesura «antirepressiva» que es posi «tota la carn a la graella». «Definitivament, que l'Estat s'hagi de treure la careta; [...] no acatem l'Estat; nosaltres diem de bell antuvi que la investidura i la legislatura han d'anar plegats amb programa republicà», també amb un procés constituent «des de baix i amb suport i institucional contra vent i marea». «La gent de l'1-O, el 3-O, el 10-O i el 8-N no es mereixen més reculades, ni una més», ha reblat Riera.De fet, Riera ha lamentat que l'independentisme parlamentari acumuli «tres mesos de vacil·lacions, anades i vingudes, al ritme del petit Bonaparte del Suprem». I ha defensat que és hora de dir 'no' a la «demora, la dilació». «No demanin unitat per unitat en abstracte, dins del recinte parlamentari i sobre paper; ja n'hi ha prou de fulls de ruta en paper», ha sentenciat contundent Riera en definir els vots dels independentistes com a «pedres a l'estómac de l'Estat, que no es pot empassar».