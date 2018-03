La CUP decidirà a les 3 de la tarda si dóna suport a Turull

Salellas lamenta que ERC i JxCAT hagin convocat el ple d'investidura de forma «unilateral» i retornen el debat a les bases després de la decisió del Suprem

Actualitzada 22/03/2018 a les 08:25

La CUP no decidirà si dona finalment suport a la investidura de Jordi Turull (JxCat) fins aquest dijous a la tarda, dues hores abans de la sessió que ha convocat el president del Parlament, Roger Torrent. I la posició dels quatre diputats de la CUP –fins ara s'havien mantingut en l'abstenció al marge del nom del candidat- dependrà del que decideixin les bases i s'anunciarà després d'una reunió del Consell Polític i del Grup d'Acció Parlamentària (GAP) a les 15h. Així ho han explicat els portaveus del secretariat Lluc Salellas i Mireia Boya en roda de premsa aquest dimecres a la nit després d'una reunió de la direcció. El secretariat plantejarà ara uns documents a les bases–els militants debatran per correu electrònic- i cada assemblea local i territorial fixarà posició sobre el sentit del vot dels cupaires al ple. Salellas ha lamentat que JxCAT i ERC hagi convocat el ple d'investidura de manera «unilateral» i ha explicat que han optat per retornar el debat a les bases després de l'anunci del Tribunal Suprem de cara divendres, un context d'«excepcionalitat repressiva».Salellas, que ha comparegut al costat de Mireia Boya, ha assegurat també que han optat per deixar en mans de les bases la decisió final davant d'una decisió «d'aquesta transcendència». Fins ara els cupaires s'havien mantingut a l'abstenció perquè, al marge dels noms, consideraven que calia prioritzar un programa «republicà» que no veien sobre la taula.«L'última vegada que la militància es va expressar és que el programa sobre la taula no era suficient per avalar un candidat que no fos Carles Puigdemont», ha recordat Salellas. «Qualsevol dels dos propòsits garanteix aquesta nit mateix la investidura de Carles Puigdemont o qualsevol nom que ens posessin sobre la taula» en clau de programa republicà, ha insistit el portaveu dels cupaires en una roda de premsa a la seu de l'esquerra anticapitalista.En aquest context, Salellas ha apuntat que per ara no tenen cap element nou per debatre a nivell de programa ja que les reunions a tres bandes per intentar avançar en un acord programàtic s'han quedat «escapçades» per l'anunci del Suprem: «Hi havia hagut petits avenços» que no s'han concretat sobre paper, ha apuntat Salellas.