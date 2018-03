Els anticapitalistes reben la proposta però recorden que la seva militància ja estava deliberant

Actualitzada 22/03/2018 a les 14:27

JxCat i ERC han ofert a la CUP un avançament de la qüestió de confiança que ja havien posat sobre la taula de negociació. Durant la reunió mantinguda aquest dijous al matí hi ha hagut molt poques novetats, però els dos grups han deixat caure la possibilitat que en un període d’entre un i dos mesos –el mateix termini màxim que hi hauria per negociar una altra investidura abans de convocar eleccions si la d’aquest dijous acaba sent fallida- el president de la Generalitat se sotmeti a la qüestió de confiança. Durant el cap de setmana, JxCat i ERC ja havien proposat una fórmula semblant, però per celebrar-se a mig mandat. Ara, però, hi hauria la possibilitat que es fes d’aquí a un mes o dos, oferint així a la CUP la possibilitat de tombar el Govern i acabar en unes eleccions en el mateix període que si ara no voten a favor de Jordi Turull. Fonts de la CUP han assegurat que han rebut la proposta i s’han compromès a traslladar-la a la reunió del Consell Polític de les 15:00 hores, però igualment han avisat que la seva militància ja estava deliberant sobre la posició dels diputats des de la passada nit.