Iceta destaca el «gir sobtat» de Turull en fer un discurs «autonomista»

El primer secretari del PSC ofereix «mà estesa» al candidat en els temes de país si és veritat que es renuncia a la via unilateral

Actualitzada 22/03/2018 a les 21:56

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha destacat el «gir sobtat» expressat pel candidat a la Generalitat, Jordi Turull, en el seu discurs, que ha dit que ha estat de to «autonomista». Tot i això, Iceta ha reconegut que no es creu aquest «canvi copernicà» i ha afegit que, en cas que fos sincer, oferia «mà estesa» al candidat per posar en marxa les polítiques que requereix el país. «Ve amb un programa en que no parla d'independència, ni de república, sí de l'1-O però no del mandat, no ens parla de l'espai lliure de Brussel·les», ha constatat el socialista. El diputat ha afegit que el discurs de Turull s'assembla «com un ou a una castanya» a l'acord que ERC i JxCAT havien fet arribar a la CUP i ha assegurat que li ha recordat als discursos de l'expresident Jordi Pujol. Tot i això, Iceta ha reconegut que el seu grup no s'ha «acabat de creure» les paraules de Turull: «Lamentablement un discurs, una proposta no canvia una dinàmica, però pot assenyalar un punt d'inflexió». Punt d'inflexió que per a Iceta requereix deixar de banda la via unilateral.Iceta ha vist una «contradicció evident» entre el que Turull ha expressat durant la defensa del seu pla de govern a l'hemicicle amb el camí que fins ara han portat les forces independentistes. El diputat s'ha preguntat per aquest «canvi de rasant» i si aquest era «sincer» o responia a la situació judicial del candidat. Segons el seu parer, Turull ha «amagat la qüestió fonamental», que és quin balanç es fa de l'anterior legislatura i si els objectius d'aquesta seran o no diferents.Ha valorat que, si de fet és cert el canvi de discurs, els socialistes estarien d'acord amb moltes de les polítiques i objectius expressats per Turull i ha celebrat que el candidat hagi parlat de diàleg i pacte. «Renuncio als drets d'autor», ha dit en al·lusió a l'ús reiterat que ell ha fet d'aquesta fórmula per a explicar què necessita Catalunya. Malgrat això, ha dit que «vist els antecedents no hi ha prou elements de confiança» que facin modificar la seva oposició a la candidatura de Turull. S'ha preguntat també perquè s'ha precipitat el ple si no es tenia assegurat el suport de la CUP i a més, s'havia de fer un discurs «que enlloc d'aproximar-se sembla que els allunya».Així, Iceta ha dit que sí és cert que es vol «renunciar» la idea de «dues meitats enfrontades», «hi ha molt camí per recórrer». Ha afegit que en aquest escenari tothom haurà d'estar disposat a renúncies per «refer consensos bàsics» i ha assegurat que per pactar polítiques públiques per tirar endavant la societat podran comptar amb ells «a canvi de res». En canvi, si es tracta d'una «anècdota» aquest camí no és possible.Per a Iceta només hi ha dues possibilitats: «o bé una majoria independentista per desobeir i construir república o s'està en disposició d'explorar una majora més transversal». En el seu cas, ha asseverat que està disposat al «sacrifici» que pugui suposar explorar la possibilitat de fer coses plegats si això significa allunyar-se del bloqueig en el que els separa però ha reiterat que els acords seran difícils si s'opta per la primera via. A més, ha defensat que per aconseguir avançar caldran primer consensos a Catalunya per poder després trobar-los fora.Per últim, ha dit que no és dels que pensa que la solució passa per eleccions sinó que «hi ha molts remeis, moltes alternatives que s'han d'explorar si es vol». Ha insistit que els socialistes no demanen «renúncies» però sí cercar consensos en benefici de la ciutadania.Més enllà de les paraules de Turull, Iceta també ha considerat que el candidat proposat «té limitades les capacitats» per exercir com a president de la Generalitat i ha criticat que s'hagi «alterat» el calendari per les causes judicials obertes al candidat i a d'altres diputats.