El Suprem manté a la presó Joaquim Forn i Jordi Sànchez per risc de reiteració delictiva

Els magistrats desatenen el criteri de la Fiscalia, que demanava deixar en llibertat sota fiança de 100.000 euros el conseller destituït

Actualitzada 22/03/2018 a les 14:35

Sànchez empresonat tot i renunciar a la investidura

La sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem ha acordat mantenir a la presó el número 2 de JxCat, Jordi Sànchez, i el conseller destituït d'Interior, Joaquim Forn. Els tres magistrats de la sala han desatès el criteri del ministeri públic que, contra pronòstic, durant la vista de dimarts va demanar al tribunal que deixés lliure Forn (previ pagament de 100.000 euros), al·legant que no existia risc de reiteració delictiva i per «raons humanitàries» perquè pateix una malaltia (ha donat positiu en el virus de la tuberculina). La sala, però, ha rebutjat els dos recursos i s'ha alineat amb les tesis de l'acusació popular, exercida per VOX, que considera que existeix encara risc de reiteració delictiva en tots dos. En el cas de Sànchez, la Fiscalia també havia sol·licitat a la sala que mantingués la presó provisional. Per tant, no hi ha hagut canvi de criteri tot i que durant la vista la defensa de Sànchez va anunciar que deixaria l'acta de diputat.Tot i el canvi de criteri de la Fiscalia, els magistrats de la sala d'apel·lacions es mantenen inflexibles i Joaquim Forn continuarà a la presó. El passat dimarts es va celebrar una vista davant la sala d'apel·lacions per revisar una decisió del jutge Llarena que el passat 2 de febrer va decidir mantenir-lo entre reixes.Durant la vista, el fiscal del Suprem Fidel Cadena va demanar als magistrats que el deixessin en llibertat sota fiança de 100.000 euros. Va fer aquesta sol·licitud seguint ordres directes del fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, tot i no compartir la decisió, i va al·legar «raons humanitàries» perquè pateix una malaltia (ha donat positiu en el virus de la tuberculina).En canvi, des de VOX (acusació popular) van tornar a demanar que es mantingués la mesura cautelar de presó preventiva perquè entenien que persistia el risc de reiteració delictiva. És justament per aquesta petició que els magistrats poden mantenir-lo empresonat. Si VOX també hagués rebaixat la mesura cautelar a una presó eludible amb fiança, la sala no podria mantenir reclòs el conseller destituït.El conseller destituït d'Interior està empresonat a Estremera des del 2 de novembre i, a darrera hora, el dimarts va decidir no estar present a la vista tot i que la Guàrdia Civil el va traslladar des de la presó fins a dependències de l'Audiència Nacional.En el cas de Jordi Sànchez, els tres magistrats també han acordat mantenir a la presó el número 2 de JxCat -i fins ahir candidat a la presidència-, Jordi Sànchez. En aquest cas, tant la Fiscalia com VOX havien demanat que continués a la presó de Soto del Real, on està reclòs des del 16 d'octubre.Durant la vista, la defensa de Sànchez va anunciar davant el tribunal la intenció del seu representat de deixar l'escó. De moment, i segons va comunicar ahir al mateix president del Parlament, Jordi Sànchez ha renunciat formalment a ser president de la Generalitat. Aquest pas, però, no li ha servit de moment per canviar el criteri dels tres magistrats que conformen la sala de recursos.