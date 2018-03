El PSC votarà en contra d'investir Turull perquè creu que vol «repetir els errors de l'etapa anterior»

Iceta demana un «canvi de rasant» i retreu als independentistes haver modificat el calendari previst i que «pensin que el Parlament és la seva joguina»

Actualitzada 22/03/2018 a les 13:10

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha refermat aquest dijous al matí, després de la reunió del seu grup parlamentari, que els socialistes votaran contra la investidura de Jordi Turull (JxCat) al ple de la tarda. «No considerem que sigui la persona que millor pot encapçalar una nova etapa. Si es volen reiterar errors de l’etapa anterior, no hi ha millor candidat. Però nosaltres demanem un canvi de rasant, i ell és una persona que evidencia que volen continuar el camí que tots han admès que va fracassar», ha sentenciat el socialista en roda de premsa. I és que per a Iceta, la vinculació de Turull amb el Govern de Carles Puigdemont l’invalida com a president políticament. «Els que volien guanyar la independència, ens han fet perdre l’autonomia, i ara, en lloc d’allunyar-se d’això, sembla que ens volen enfonsar més en aquest pou», ha afegit.El líder del PSC també ha criticat que els independentistes hagin modificat el calendari previst per a la ronda de consultes i el ple d’investidura «per adaptar-los als ritmes dels jutjats». D’entrada, ha manifestat el seu «disgust per no haver tingut un procés de consultes com Déu mana» i haver-se fet dimecres per via telefònica. «És cert que hi ha un altre precedent, l’anterior legislatura va començar igual. Però és un antecedent que no s’hagués aconsellat. Ara, els errors de l’anterior legislatura es repeteixen augmentats. Aleshores s’acabava el termini, en aquesta ocasió desgraciadament no, i no calia apressar les coses», ha sentenciat.Dit això, el socialista ha convingut que «sempre és millor un ple d’investidura que un no-ple». «Portem mesos dient que s’ha de posar en marxa el rellotge, i la millor manera és un ple d’investidura, tant si surt elegit un president com si no», ha comentat. Tot i això, Iceta ha carregat contra la convocatòria del ple de la manera que s’ha fet en considerar que això «demostra fins a quin punt la majoria independentista pensa que el Parlament segueix sent una joguina al seu servei».Amb tot, Iceta no ha volgut sumar el PSC als partits que reclamen anul·lar el ple per considerar-lo irregular o un frau de llei. «Hi ha raons per dir que això és il·legal? No. I a més que hi ha precedents, tot i no ser molt bons. Però creiem que les coses s’han de fer de determinada manera», ha conclòs.