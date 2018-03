El Parlament rebutja la investidura de Turull i deixa en mans de Llarena la viabilitat d'una segona volta

El candidat de JxCat només rep els vots afirmatius del seu grup i d'ERC, insuficients després de les quatre abstencions de la CUP

Jordi Turull no ha pogut ser investit president de la Generalitat en primera volta. El Parlament ha rebutjat la seva investidura ja que el candidat de JxCat no ha arribat a la majoria absoluta que marquen els 68 diputats. El conseller destituït només ha rebut els vots afirmatius de JxCat i d'ERC, ja que els quatre diputats de la CUP s'han abstingut, tal i com havien anunciat a primera hora de la tarda. Turull es podria sotmetre a una segona volta dissabte -on només necessita majoria simple-, però la seva presència al ple està a les mans del jutge del Suprem Pablo Llarena, que l'ha citat per aquest divendres per revisar la seva situació, a més de la de cinc dirigents polítics més. D'altra banda, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ja ha avisat aquest matí que no hi ha temps material perquè Carles Puigdemont i Toni Comín renunciïn a l'acta per fer córrer la llista. Així, si se celebrés una segona volta dissabte, almenys dos diputats de la CUP haurien de votar a favor, i dos altres haurien de mantenir l'abstenció.Com que Puigdemont i Comín no han pogut delegar els seus vots, en total hi ha hagut 133 vots, en comptes de 135. D'aquests 133, 64 han estat a favor de la investidura de Turull (JxCat i ERC), insuficients en primera volta ja que se'n necessiten 68. En contra hi han votat els 65 diputats de Cs, PSC, CatECP i PPC, per les quatre abstencions de la CUP.Si es pogués fer la segona volta -prevista per a dissabte-, Turull tan sols necessitaria un vot més afirmatiu que de negatiu. L'aritmètica, doncs canvia. Tot i això, el candidat de JxCat no té tampoc assegurada la majoria a hores d'ara. Els 65 vots de l'oposició són superiors als 64 de JxCat i ERC. Així, de nou, la investidura de Turull està en mans de la CUP. Almenys dos diputats anticapitalistes haurien de votar a favor del conseller destituït pel 155, i mantenir les dues altres abstencions.La CUP ha decidit aquest dijous a primera hora de la tarda mantenir les quatre abstencions a la primera volta d'avui, després que hagin traslladat a les bases la decisió final, i que hagi fixat la posició el Consell Polític i el grup d'acció parlamentària. En un comunicat, els cupaires han al·legat que no poden condicionar la seva acció política «a l'acció repressiva de l'Estat». El text defensa que calia «continuar l'embat amb un programa de govern per aquesta legislatura que fos valent i continués el mandat de l'1-O».Malgrat la reunió d'aquest dijous al matí amb JxCat i ERC, i l'última oferta per sotmetre's a una qüestió de confiança en un termini d'entre un i dos mesos, els cupaires han mantingut l'abstenció: «La CUP ja va expressar en el seu consell polític del 3 de març que la proposta de programa de govern de JxCat i ERC no avança en la construcció de mesures republicanes ni socials, que responguin als drets i necessitats de la classe treballadora i de la resta de classes populars», insisteix el comunicat dels cupaires.Turull, els consellers destituïts Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, la número 2 d'ERC, Marta Rovira, i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, estan citats divendres davant Llarena per estudiar si els envia a la presó. Tots ells són, actualment, diputats del Parlament i es troben en llibertat provisional. El mateix dia i a la mateixa hora, el jutge ha citat totes les parts dels 28 investigats per notificar-los les interlocutòries de processament (que es poden recórrer a la sala d'apel·lacions). És a dir, informarà a qui processa i per quins delictes els envia a judici.Amb aquest nou pas, l'opció d'una eventual suspensió de càrrecs públics abans del judici pren força però encara cal que es donin alguns requisits. Segons la llei, el jutge els ha de processar necessàriament per rebel·lió, la interlocutòria ha de ser ferma i els encausats han d'estar en presó preventiva. Això vol dir, doncs, que tot i que el jutge decideixi enviar a la presó Turull o algun altre dels citats, podran mantenir encara la condició de diputats perquè la suspensió no és automàtica.El Suprem tornarà a ser focus de l'actualitat mediàtica aquest divendres. El jutge que instrueix la causa contra el procés ha citat a les 10.30h les parts dels 28 investigats per notificar-los les interlocutòries de processament. És a dir, informarà a qui processa (no té perquè processar tothom ni tampoc fer-ho a la vegada) i per quins delictes els envia a judici.