Domènech diu que l'independentisme lliga la tàctica al calendari judicial

El líder de CatECP pregunta a JxCat i ERC si la proposta del candidat és per a escollir president o bé per fer unes eleccions: «No es pot trair més la confiança del poble»

Actualitzada 22/03/2018 a les 21:57

La CDC de la «pitjor etapa»

El president del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem (CatECP), Xavier Domènech, ha criticat que l'independentisme subordini i lligui la seva tàctica al calendari judicial. En la seva intervenció durant el debat d'investidura del candidat a la presidència, Jordi Turull, Domènech ha afirmat que «no hi ha estratègia» més enllà d'una «èpica demostrada reiteradament estèril». Segons el líder de CatECP, l'única tàctica dels partits independentistes és la «pura reacció» als terminis que marquen els tribunals espanyols. A més, Domènech ha preguntat a JxCat i ERC si la proposta per investir Turull és per a escollir un nou president de la Generalitat o bé per a fer unes eleccions: «No es pot trair més la confiança del poble», ha constatat.Domènech ha insistit en criticar que el ple s'hagi convocat després de la decisió del jutge del Suprem Pablo Llarena de citar -per a demà- Turull i la resta de dirigents independentistes per revisar la seva situació, i no com a conseqüència d'un acord de la majoria independentista.«Ens proposen que decidim el nostre vot en funció dels esdeveniments que puguin passar o no demà, en funció del calendari que imposa un jutge del Suprem», ha lamentat. En la mateixa línia, el cap de files de CatECP ha criticat que se subordini «tot a una sola realitat», la d'«un jutge i una sala».Així mateix, Domènech ha carregat contra Turull per representar -segons ell- «la Convergència de la pitjor etapa», el 3% i les retallades. El líder de CatECP ha lamentat que el candidat a la presidència prometi increments en matèria social i que, en canvi, «no li tremolés el pols» quan membres del moviment 15-M eren jutjats: «Se'ns fa difícil creure'l, a aquesta Convergència no li podem donar suport», ha asseverat.