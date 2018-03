Cs presentarà una petició al Parlament per desconvocar el ple d'investidura de Turull

Arrimadas creu que «ningú» vol que el candidat de JxCat sigui president i critica que Torrent hagi convocat la sessió amb poc marge

Actualitzada 22/03/2018 a les 09:08

Cs presentarà una petició al Parlament per desconvocar el ple d'investidura de Jordi Turull. La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha avançat aquest dijous al matí en una entrevista a la SER que el grup registraria la petició a primera hora del matí. La líder de Cs creu que la intenció del ple d'investidura convocat per avui a les 17:00 només té la intenció d'enfrontar la cambra amb el govern espanyol i el poder judicial. Arrimadas vol demanar la desconvocatòria del ple fins que s'aclareixi la situació de Turull, citat per aquest divendres pel jutge del Suprem Pablo Llarena. Així mateix, la cap de files de Cs ha opinat que «ningú» vol que el candidat de JxCat sigui president, i ha criticat que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi convocat la sessió plenària d'investidura amb poc marge.