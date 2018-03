Cs donarà suport al 155 fins que no hi hagi un Govern «legítim i plenament constitucional»

Rivera critica que s'utilitzi el Parlament com «un gran teatre» i diu que no ha de ser un «instrument per trencar Espanya»

Actualitzada 22/03/2018 a les 13:38

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha assegurat aquest dijous que el seu partit donarà suport al govern espanyol al Senat per seguir aplicant el 155 fins que a Catalunya no hi hagi un Govern «legítim i plenament constitucional» i «fins que tinguem un president que acati les lleis i que respecti l'Estatut i la Constitució». «Mentrestant, Constitució i 155», ha resumit Rivera en declaracions des de Brussel·les, des d'on també ha criticat que s'utilitzi el Parlament com «un gran teatre» i per investir un president, Jordi Turull, «que sap que pot acabar a la presó i sabent que no continuarà». Per Rivera, «ni el president de la Generalitat ni el Parlament són instruments per trencar Espanya sinó per participar d'Espanya».El dirigent de la formació taronja ha insistit que el procés «és la gran mentida dels últims mesos a Espanya i Europa» i ha lamentat que els seus impulsors «només diuen la veritat de tant en tant davant els jutges», en referència als que estan processats. Per Rivera, «és molt greu que es proposi un candidat imputat rere altre» i ha assenyalat que «no demana sentir comú als polítics separatistes però sí unió als constitucionalistes per estar junts davant la nova ofensa a l'ordre democràtic».Rivera també ha aprofitat per criticar la llei electoral i ha tornat emplaçar a PP i PSOE a negociar-ne una de nova, ja que mentrestant «els independentistes s'aprofiten de l'immobilisme del bipartidisme». Segons el president de Cs, amb una altra llei electoral més «justa», la presidenta de la Generalitat seria Inés Arrimadas i la majoria parlamentària seria «constitucionalista».