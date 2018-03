Arrimadas «Els que han trencat els ponts amb Espanya no els poden reconstruir»

La líder de Cs insta Turull a tenir la «valentia» de dir que tot és una «mentida» i creu que el seu discurs ha decebut tothom

Actualitzada 22/03/2018 a les 21:56

La líder de Cs, Inés Arrimadas, no dona credibilitat a l'oferta de diàleg a l'Estat del candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Turull. «Els que han trencat els ponts amb Espanya no els poden construir. No pot venir com a part de la solució perquè és part del problema», ha defensat Arrimadas en el seu discurs durant el ple d'investidura. Arrimadas ha instat Turull a «aprofitar l'última oportunitat» abans d'anar al Tribunal Suprem i tenir la «valentia» de dir que és una mentida i no seguir allargant «fictíciament» la «novel·la del procés». I és que, segons Arrimadas, el seu discurs a decebut tothom perquè no ha reconegut errors però tampoc ha parlat de República. La líder de Cs tampoc ha donat credibilitat a les paraules que Turull ha dirigit als espanyols argumentant que el candidat a la presidència és l'ideòleg d'eslògans com 'L'Espanya subsidiària viu a costa de la Catalunya productiva'.Arrimadas ha lamentat que els partits independentistes estiguin «adaptant la política a la situació judicial» que, segons ha apuntat, ells mateixos han provocat. I ha conclòs que si Turull no hagués d'anar demà al Tribunal Suprem, no seria candidat a la presidència de la Generalitat i avui no s'estaria celebrant el ple d'investidura que resultarà fallit.Encara sobre la «greu» situació judicial de Turull, la cap de l'oposició ha defensat que no és per les seves idees sinó pels seus actes.Segons Arrimadas, amb la seva intervenció inicial, Turull ha decebut tothom, tant als independentistes com els que no ho són perquè no ha reconegut que tot ha estat una «farsa» però tampoc ha parlar d'independència i de República. De fet, segons Arrimadas, el primer que no ha estat content amb el seu discurs és el mateix Turull.Al llarg de la seva intervenció, Arrimadas ha ensenyat dues fotografies. La primera sobre l'eslògan 'L'espanya subsidiària viu a costa de la Catalunya productiva' del qual n'ha atribuït a Turull la idea i una segona fotografia en què es veu Turull acompanyant Oriol Pujol als tribunals. Unes imatges que, segons la líder de Cs, demostren que Turull no té credibilitat quan parla de diàleg. «Els que trenquen la convivència no poden garantir la unió. Els que han trencat els ponts amb Espanya, no poden reconstruir-los», ha reblat. Així mateix, també ha retret a Turull que no hagi parlat de corrupció.Segons Arrimadas, molts dels anuncis de Turull són «calcats» als que ja van prometre Carles Puigdemont i Artur Mas en les respectives sessions d'investidura. I ho ha atribuït al fet que hagin tingut l'oportunitat de governar i, en canvi, no ho hagin fet.