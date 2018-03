Albiol veu el discurs de Turull com una victòria de l'Estat i posa en dubte l'oferta de diàleg

El diputat dels populars considera que el contingut del discurs demostra que s'està davant una «gran farsa»

Actualitzada 22/03/2018 a les 21:34

El diputat del PPC Xavier García Albiol veu el discurs del candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Turull, com una victòria de les institucions de l'estat espanyol. Segons Albiol, el contingut del discurs «no té res a veure amb l'actitud que ha tingut en els últims temps». «A quin Jordi Turull ens hem de creure?», ha preguntat el líder dels populars catalans. Segons Albiol, això demostra que s'està davant una «gran farsa». En referència a l'oferta de diàleg a l'Estat, Albiol l'ha comparat amb la que va fer Carles Puigdemont quan va plantejar «referèndum o referèndum» al president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Albiol ha conclòs que Turull no pretén ser president de la Generalitat i ha afegit que els seus fills van «amb més alegria» a l'escola que Turull fent el discurs.Albiol ha afirmat que el PP pot compartir algunes qüestions del discurs de Turull en polítiques socials i ha preguntat si s'ha de creure aquest Jordi Turull o el que ha portat la Generalitat «a una situació de descrèdit que mai s'havia vist».Segons Albiol, amb la investidura de Turull els independentistes pretenen crear més pressió a la justícia i tenir un «nou màrtir» del procés. En aquest sentit, ha afegit que la candidatura de Turull no respon a la voluntat d'investir-lo president per governar sinó que únicament respon a la voluntat d'una part de la classe política de continuar «enfangats en el conflicte».El líder dels populars també ha posat en dubte l'aposta pel diàleg que Turull ha volgut destacar en el seu discurs d'investidura. «Diu que espera mà estesa per part del govern d'Espanya. Aquesta mà estesa que ofereixen és la que va platejar Puigdemont quan li va dir a Rajoy: referèndum o referèndum?», ha preguntat dirigint-se a Turull, per després afegir que «no ha estat a l'alçada de les circumstàncies».