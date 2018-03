Els vots de la CUP són necessaris per tal que Turull sigui investit demà

Actualitzada 21/03/2018 a les 21:54

El president del Parlament, Roger Torrent, compareixerà a les 21.45 hores des del despatx d'audiències després de la ronda de contactes telefònica amb els grups per accelerar la investidura. Torrent ha proposat als grups que el ple es faci demà mateix, un dia abans que el Tribunal Suprem decideixi si decreta mesures cautelars per a Jordi Turull i els altres diputats investigats. Els vots de la CUP són necessaris per tal que Turull sigui investit demà en primera votació, ja que és necessari assolir la majoria absoluta dels 68 diputats. Fins ara, la CUP ha mantingut l'abstenció dels seus quatre diputats, que no seria suficient.