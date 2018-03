Puigdemont increpat a Ginebra: «Està prohibit votar? D'acord, és per això que volem marxar i fer una República!»

El líder de JxCat tanca el seu viatge a Suïssa i defensa el dret a l'autodeterminació en un tens debat a la 'Maison de la Paix'

Actualitzada 21/03/2018 a les 14:41

El president i líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha defensat aquest dimecres el dret dels catalans a decidir el seu futur en un tens debat a la 'Maison de la Paix' de l'Institut d'Estudis Internacionals i Desenvolupament de Ginebra. Increpat en diverses ocasions per persones del públic contràries a la independència que l'han interromput durant les seves respostes, Puigdemont ha acabat defensant la República catalana. «Està prohibit votar? Està prohibit votar, d'acord! És per això que volem marxar i fer una República», ha dit. El líder de JxCat havia dit just abans que defensar la unitat d'Espanya és tan «legítim i democràtic» com defensar la independència, i ha dit que el que cal és votar. «Podem posar-nos d'acord en què aquestes diferències es resolguin a través d'una votació? Sí o no? Si és que sí, què fan els polítics a la presó, encara? Perquè el govern és a l'exili?», ha afirmat.El president Carles Puigdemont, destituït pel 155, ha participat a Ginebra en una conferència i col·loqui amb unes 550 persones, que ha moderat la periodista de la BBC Imogen Foulkes, en el seu últim acte oficial abans de marxar a Finlàndia. A la conferència, s'hi havien apuntat 700 persones, però 200 han quedat fora. Arran de les preguntes, i en alguns casos els crits i interrupcions d'una part dels participants a l'acte, que han defensat la idea de Tabarnia, han dit que a l'escola catalana no s'aprèn castellà o han descrit com il·legal el referèndum, Puigdemont ha defensat el dret als catalans a poder votar i decidir sobre el seu futur, el model d'escola catalana i ha criticat la «repressió» de l'Estat.«Podem posar-nos d'acord en com resoldre les grans diferències?», ha preguntat el líder de JxCat, que ha dit que la resposta a la situació catalana «no és la repressió, són les urnes». «No tinc cap por a un referèndum d'independència a Catalunya», ha reiterat Puigdemont, que ha defensat que el problema no és que hi hagi «diferències» d'opinió entre els ciutadans, sinó que no es puguin resoldre democràticament.«Per por a provocar divisions no podem parlar de temes delicats amb la població? Hi ha temes tabú? La unitat d'Espanya és més important que l'exercici de la democràcia», ha afegit Puigdemont. Segons ell, una «societat democràtica profunda» ha de poder tenir debats d'aquests tipus on es puguin «expressar de maneres diferents i a vegades oposades» les opinions.Davant de les crítiques al model d'escola catalana d'un assistent, que han aixecat xiulets però també aplaudiments entre el públic, Puigdemont ha dit que «no és veritat que a Catalunya no es pugui parlar i aprendre» el castellà, i ha recordat que l'últim informe PISA demostra les «habilitats lingüístiques» dels estudiants. «No comparteixo la idea de crear dos sistemes, no vull tractar diferent als ciutadans que parlen castellà als que parlen català», ha dit, remarcant que l'escola català és un «model d'èxit, no un problema».Puigdemont ha defensat de nou que la independència «no és l'única solució» al conflicte territorial a l'Estat, però ha recordat que el govern de Rajoy no ha plantejat cap alternativa. El líder de JxCat ha defensat també l'encaix català a la Unió Europea, i ha lamentat els silencis de Brussel·les. «No demanem a les institucions europees que donin suport al nostre moviment, sinó només respecte pels nostres drets fonamentals i humans, ni més ni menys», ha dit.La moderadora, l'escocesa Imogen Foulkes, ha hagut d'intervenir en diverses ocasions per demanar a membres del públic que deixessin parlar a Puigdemont, i en un dels casos ha advertit que les escridassades no eren «el tipus de debat» que volien promoure des de la 'Maison de la Paix'. «Deixi de cridar!», ha arribat a dir Foulkes a un dels homes que ha increpat Puigdemont.