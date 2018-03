Llarena comunicarà divendres a tots els investigats per quins delictes se'ls processarà

El Suprem obre la porta a eventuals suspensions de càrrecs públics abans del judici

El jutge instructor del Tribunal Suprem que investiga la causa oberta contra 27 membres del Govern, la Mesa del Parlament i els 'Jordis' ha citat totes les parts per notificar-los la interlocutòria de processament. Això vol dir, doncs, que divendres ja els processa i els comunica per quins delictes els portarà a judici. Serà el moment de saber si manté el delicte de rebel·lió pel qual va obrir la causa. Llarena fa aquest pas quan ja té pràcticament acabada la instrucció, tot i que el jutge pot continuar encara recollint proves. De fet, aquesta mateixa setmana ha encarregat noves diligències a la Guàrdia Civil i ha obert una peça separada secreta (durant un mes). Tot i això, és un pas que acosta el moment d'obrir judici oral. Aquestes interlocutòries de processament es podran recórrer davant la sala d'apel·lacions. Un cop siguin fermes, els investigats que estan en presó preventiva podrien quedar suspesos del seu càrrec públic mentre duri la situació de presó. Per tant, se'ls apartaria de les seves responsabilitats abans del judici.La citació de Llarena per decretar l’obertura del processament arriba l’endemà que la defensa de Jordi Sànchez comuniqués a la Sala Segona del Tribunal Suprem la decisió del número dos de la llista de Junts per Catalunya (JxCAT) Jordi Sànchez, de no continuar a la vida política. Una renúncia que acosta una possible investidura de Jordi Turull, també investigat en aquesta causa i que ara podria veu entorpida la seva elecció per la decisió del magistrat.Divendres Llarena comunicarà a totes les parts quins dels 27 investigats van a judici, per quins delictes i amb quins arguments. El mateix dia assistiran al Suprem el propi Turull i cinc investigats més (Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i Marta Rovira) per revisar les mesures cautelars, és a dir, perquè Llarena decideixi, entre altres, si entren a presó provisional a l’espera del judici.El magistrat, que ha declarat complexa la causa, ja ha dit en interlocutòries anteriors que tenia gairebé enllestida la instrucció, i una presó per a Turull podria implicar –a més de la impossibilitat d’assistir a la sessió d’investidura, com s’ha vist amb Sànchez- la seva suspensió per a càrrec públic des del moment que la interlocutòria de processament sigui ferma, és a dir, un cop es resolguin els possibles recursos de les defenses.L’article 384 BIS de la Llei d’Enjudiciament criminal, que és el que recull aquesta possible suspensió per a càrrec públic, estableix que un cop sigui ferma la interlocutòria de processament i decretada la presó provisional per un delicte comès per una persona «integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels, el processat que estigués ostentant una funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès en l’exercici mentre duri la situació de presó».