Llarena cita Forcadell, Turull, Romeva, Rull, Bassa i Rovira divendres al Suprem per estudiar si els envia a presó

La decisió del jutge instructor del Suprem podria complicar la hipotètica investidura de Turull

Actualitzada 21/03/2018 a les 14:54

El jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha citat divendres 23 de març a les 10.30h els consellers destituïts Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa i Raül Romeva, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i la secretària general d'ERC, Marta Rovira per estudiar si els envia a la presó. Tots ells són actualment diputats i estan en llibertat provisional després de pagar les respectives fiances. El jutge, en canvi, no cita d'altres consellers destituïts que també estan dins la mateixa causa –com Carles Mundó i Meritxell Borràs- però que no són diputats aquesta legislatura. Durant la vista, la Fiscalia i l'acusació popular (exercida pel partit ultradretà de VOX) podran demanar al jutge que decreti presó provisional. Aquesta citació del jutge instructor podria complicar la investidura de Jordi Turull, si es concreta que és el nou candidat després de la renúncia de Jordi Sànchez. La citació es produeix el mateix dia en què Llarena comunicarà als 27 investigats a la causa del Suprem les interlocutòries de processament. És a dir, informarà a qui processa i per quins delictes els envia a judici.Gir inesperat en la instrucció de la causa oberta contra el Govern, la Mesa i els 'Jordis' al Tribunal Suprem. El jutge Pablo Llarena ha citat per divendres a les 10.30h els consellers destituïts Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa i Raül Romeva, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i la secretària general d'ERC, Marta Rovira per estudiar si els envia a la presó. En la providència, el jutge invoca l'article 505 de la Llei d'Enjudiciament criminal que fixa que el jutge pot decretar una audiència (coneguda com a 'vistilla') per tal que el ministeri fiscal o les parts acusadores puguin demanar al jutge que decreti presó provisional als investigats o, per contra, llibertat provisional sota fiança.Per tant, la Fiscalia i VOX tenen una segona oportunitat per demanar al jutge que els enviï a la presó. Tots sis ja havien declarat anteriorment davant de Llarena. En el cas dels consellers destituïts, ja va decretar el seu ingrés a presó el passat 2 de novembre. Posteriorment, el jutge va resoldre un recurs i els va deixar en llibertat sota fiança (4 de desembre). En el cas de Forcadell, va haver de passar una nit a la presó mentre feia efectiu el pagament de la fiança i Marta Rovira –que va ser la darrera en declarar- va poder sortir lliure del Suprem i va abonar posteriorment 60.000 euros.Turull, més lluny de la presidènciaTots els que ha citat divendres són actualment diputats al Parlament. En canvi, Llarena no demana revisar la situació de llibertat provisional d'altres consellers destituïts que han deixat la política, com Carles Mundó i Meritxell Borràs.La decisió de Llarena pot complicar la hipotètica investidura de Jordi Turull, si es confirma com a nou candidat després de la renúncia de Jordi Sànchez. Si Turull ingressa a la presó, ja hi ha el precedent de Sànchez, a qui el jutge no va deixar sortir en llibertat ni va concedir un permís extraordinari per anar al ple d'investidura del passat 12 de març (que finalment es va ajornar).Possibles suspensions dels càrrecsA més, si tots ells ingressen a la presó se'ls podria suspendre de les seves funcions abans del judici. Segons l'article 384bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal recull aquesta possible suspensió per a càrrec públic. L'article estableix que un cop sigui ferma la interlocutòria de processament i decretada la presó provisional per un delicte comès per una persona «integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels», el processat que tingui càrrec públic «quedarà automàticament suspès en l'exercici mentre duri la situació de presó».