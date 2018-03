La dona de Forn: «El meu marit ha portat fatal els trasllats i li provoquen un pànic horrorós»

Laura Masvidal assegura que el conseller cessat està content però amb «moltes precaucions»

Actualitzada 21/03/2018 a les 11:16

La dona de Joaquim Forn, Laura Masvidal, ha explicat al programa No ho sé de Rac 1 que el seu marit ha portat «fatal» els trasllats de la presó i que per aquest motiu va demanar no comparèixer aquest dimarts a la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem. «Els trasllats li han provocat trasbalsos molt importants. Cada vegada que tenia trasllat li agafava un pànic horrorós, marejos, claustrofòbia...patia moltíssim amb el calabós i les manilles», ha relatat. Masvidal ha pogut parlar amb ell després de saber que la fiscalia demana la llibertat sota fiança de 100.000 euros i ha assegurat que Forn està content però «amb moltes precaucions». En una altra entrevista, a El Món de Rac 1, Masvidal no ha descartat que Forn torni a la política perquè «la vida dona moltes sorpreses» però també ha afegit que li «estranyaria» que es presentés a l'alcaldia de Barcelona. «Em fa la sensació que ell ha saltat aquesta etapa», ha conclòs.Masvidal ha explicat el motiu pel qual Forn havia demanat no ser traslladat de la presó d'Estremera al Suprem, tot i que per qüestions burocràtiques al final no es va estalviar el trasllat i tampoc va poder comparèixer davant la sala d'apel·lacions.La seva esposa espera que es rebaixi la fiança que sol·licita la fiscalia de 100.000 euros i assegura que es podrà fer front al pagament a través de la caixa de solidaritat.Preguntat pel futur polític de Forn, la seva esposa ha afirmat que ara la seva «necessitat vital» és una altra però no ha descartat tampoc un retorn a la vida política. «Ha estat la seva passió i potser li revifa l'interès», ha afegit. De totes maneres, ha situat la decisió del seu futur després que Forn surti de la presó perquè «ara el seu futur és un mur».