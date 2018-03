JxCat, ERC i la CUP negocien celebrar demà la investidura de Turull

L'objectiu és anticipar-se a la vista prevista per al divendres pel jutge Pablo Llarena

Actualitzada 21/03/2018 a les 18:55

JxCat, ERC i la CUP estan negociant la possibilitat de celebrar demà el ple d'investidura, amb el nom de Jordi Turull sobre la taula, per anticipar-se a la vistilla prevista per al divendres pel jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena.El magistrat ha anunciat per al divendres el processament, entre uns altres, de Turull, la qual cosa podria conduir a la seva inhabilitació si se li apliqués el delicte de rebel·lió, per la qual cosa les forces independentistes han intensificat els seus contactes en el Parlament per preparar una resposta conjunta, que podria passar per convocar demà el ple d'investidura.El pas enrere anunciat ahir per Jordi Sànchez, fins ara candidat de JxCat a la investidura, semblava aplanar el camí a Turull, però l'operació podria frustrar-se si és inhabilitat abans de poder ser investit.En aquest context, la CUP ha anunciat que ajornava la conferència política prevista per a aquesta nit al centre cultural del Born de Barcelona per analitzar la seva resposta davant un possible bloqueig de la investidura en el cas que Llarena processi a diversos diputats, la qual cosa podria implicar la seva inhabilitació. Els anticapitalistes tenien previst realitzar una conferència política en el Born a les 19:00 hores en la qual havien d'intervenir els seus diputats en el Parlament i també membres del nou secretariat nacional a fi pronunciar-se sobre la situació actual, l'estratègia dels altres partits independentistes i també exposar les seves propostes.Aquesta conferència ja tenia títol: Horitzó república. Construir república ampliant la base social, ampliar la base social construint república, però la CUP ha decidit posposar-la per més endavant perquè, segons han indicat fonts d'aquesta formació, entenen «que s'estan produint nous esdeveniments que requereixen la nostra anàlisi».