La Fiscalia demana que Sànchez continuï a la presó

El ministeri públic no canvia de criteri perquè considera que persisteix el risc de reiteració delictiva

Actualitzada 20/03/2018 a les 12:46

Sense canvis de criteri a la Fiscalia

La Fiscalia s'oposa a deixar en llibertat el candidat a la investidura i número 2 de JxCat, Jordi Sànchez, i ha sol·licitat a la sala d'apel·lacions que mantingui la presó provisional. El ministeri públic considera que persisteix el risc de reiteració delictiva i que ha de continuar entre reixes. Per tant, el canvi de criteri que s'ha produït en el cas del conseller destituït Joaquim Forn –per a qui la Fiscalia demana llibertat sota fiança de 100.000 euros- no és aplicable al cas de Sànchez. L'acusació popular (exercida per VOX) també demana que continuï a la presó. Després del posicionament de la Fiscalia, cal que els tres magistrats de la sala d'apel·lacions prenguin una decisió. El ponent de la interlocutòria és el magistrat Francisco Monterde, el mateix que la defensa de Sànchez va intentar recusar sense èxit.La vista a la sala d'apel·lacions per revisar un recurs presentat per la defensa de Sànchez ha durat una hora i mitja. Durant la sessió, s'estudia un recurs contra una decisió del jutge instructor Pablo Llarena, que el passat 6 de febrer va decidir que Sànchez havia de continuar a la presó. El mateix Llarena, també va negar-li la llibertat anteriorment, en una interlocutòria de 4 de desembre.La Fiscalia considera que no es donen les condicions per deixar en llibertat provisional Sànchez i argumenta que persisteix el risc de reiteració delictiva. Sànchez és candidat a la investidura, tot i que encara no està fixada la data del ple després que el president del Parlament, Roger Torrent, ajornés la sessió convocada per al 12 de març.En el cas de Sànchez, doncs, no s'ha produït el canvi de criteri del ministeri públic que sí s'ha vist en el cas del conseller destituït Joaquim Forn. En aquest cas, el fiscal del Suprem, Fidel Cadena, ha sol·licitat llibertat sota fiança de 100.000 euros, tot i reconèixer que ho feia per «imperatiu legal» i seguint ordres del fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Meglar.Durant la vista, el seu lletrat, Jordi Pina, també ha demanat a la sala que es pronuncií sobre un altre recurs posterior que els magistrats tenen pendent i que fa referència al permís per poder assistir al ple d'investidura.La mateixa sala d'apel·lacions ja va avalar la setmana passada la decisió del jutge instructor, Pablo Llarena, que al gener va denegar els permisos a Oriol Junqueras i Jordi Sànchez per anar als plens del Parlament. En aquell moment, van fer la petició de manera genèrica però amb la vista posada en el ple convocat pel 30 de gener per investir Puigdemont (que després es va ajornar).El jutge els va denegar sortir, va declarar la seva «incapacitat legal» per anar a les sessions i va deixar en mans de la Mesa la fórmula com havien de delegar el vot. Les seves defenses van presentar recurs a la sala, que va resoldre en la mateixa línia que Llarena.