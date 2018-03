La Fiscalia demana a Llarena que invalidi els passaports dels investigats que estan a l'estranger

El ministeri públic vol impedir que viatgin fora d'Europa per «projectar» i «justificar internacionalment» fets relacionats amb «delictes de rebel·lió i sedició»

Actualitzada 20/03/2018 a les 14:04

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat al jutge Pablo Llarena l'anul·lació de la vigència i validesa dels passaports dels investigats que estan a l'estranger. En un escrit, el fiscal sol·licita la «retenció» dels passaports de Carles Puigdemont, Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Anna Gabriel, però afegeix que, com que la «retenció material» no és possible, reclama que és limiti la validesa dels documents per impedir que «utilitzin els seus desplaçaments per seguir portant a terme activitats clarament identificades amb la projecció i justificació internacional dels delictes de rebel·lió i sedició». El ministeri públic ja va anunciar que demanaria aquesta mesura dijous passat.