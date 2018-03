La CUP manté l'abstenció i força Puigdemont i Comín a deixar l'acta de diputat

Demà, dimecres, compareixerà el president del Parlament, Roger Torrent

Actualitzada 20/03/2018 a les 17:35

Cs i PSC veuen en la renúncia de Sànchez una evidència de «l'engany»

ERC accelera els mecanismes interns

Aquest dimecres a les 12 hores està anunciada la compareixença del president del Parlament, Roger Torrent, que previsiblement obrirà una nova ronda de contactes per passar a la pantalla d'un candidat alternatiu a Sànchez. La investidura, però, encara no està desbloquejada. La CUP manté l'abstenció dels seus quatre diputats i aquesta posició fa necessària la renuncia de Carles Puigdemont i Toni Comín com a diputats.La decisió de Jordi Sànchez de renunciar a l'escó en les pròximes setmanes facilita que la setmana que ve, coincidint amb Setmana Santa, es pugui celebrar el ple d'investidura però encara no està garantida l'elecció d'un nou president de la Generalitat. Després que la defensa de Sànchez hagi traslladat al Suprem la seva intenció de deixar la política per poder sortir de la presó, el nom de Jordi Turull com a candidat alternatiu és el que sona amb més força. Tot i així, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, no dona Turull com a candidat oficial argumentant que «s'ha de debatre i s'anunciarà quan toqui».L'anunci per sorpresa de Sànchez aplana el camí cap a una investidura que encara no està garantida, tampoc en segona votació. La renúncia de Sànchez no canviarà l'aritmètica parlamentària perquè ja se li permetia votar des de presó. La CUP assegura que manté l'abstenció dels seus quatre diputats, també en segona votació, independentment del nom que es posi sobre la taula perquè lliga l'abstenció a l'acord programàtic de JxCat i ERC que no els satisfà. Una posició que, si no hi ha una nova oferta d'última hora, fa imprescindible que Puigdemont i Comín també abandonin la seva acta de diputat. La CUP insisteix que els dos diputats a Brussel·les haurien de votar a distància malgrat les directrius del Tribunal Constitucional (TC) i han presentat una sol·licitud a la Mesa del Parlament perquè ho estudiï. Una possibilitat que no es contempla per part de JxCat i ERC.Poc després que s'hagi fet pública la intenció de Sànchez, la diputada de JxCat Elsa Artadi s'ha reunit amb el president del Parlament, Roger Torrent. I just després s'ha fet públic que demà dimecres Torrent compareixerà a les 12 hores. Previsiblement, per anunciar una nova ronda de contactes necessària per passar al candidat C.Des de davant del Tribunal Suprem, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha evitat parlar de Jordi Turull com a candidat oficial a la presidència de la Generalitat. «Turull ara mateix no és el nom, perquè s’ha de debatre i s’anunciarà quan toqui», ha assegurat. Pujol ha atribuït la renúncia de Sànchez a la pressió judicial i ha recordat que no ha pogut exercir els seus drets polítics.Cs i PSC creuen que la decisió de Sànchez d'abandonar l'escó demostra que la seva candidatura a la presidència de la Generalitat és un «engany». «Ja sabíem que no seria president. Volien embolicar la troca per processisme», s'ha queixat la presidenta de Cs al Parlament, Inés Arrimadas.En la mateixa línia, la portaveu del grup PSC-Units, Eva Granados, ha afirmat que la renúncia del número 2 de JxCat evidencia que qui el va proposar estava «enganyant» la ciutadania.ERC ha convocat per dijous un consell nacional extraordinari per avalar el nou candidat que posi JxCat sobre la taula. Els republicans treballen amb l'escenari que hi pugui haver investidura la setmana que ve i des de fa setmanes han apressat JxCat perquè proposi un candidat «efectiu». De fet, en la reunió que el grup parlamentari d'ERC ha celebrat aquest matí al Parlament, la direcció del grup ha demanat als diputats que cancel·lin els viatges que puguin tenir fora de Catalunya per Setmana Santa a l'espera que es concreti el calendari de les sessions d'investidura. Caldran dues votacions perquè segur que no s'assolirà la majoria absoluta necessària de 68 diputats en la primera votació. En un màxim de 48 hores següents a la primera votació, només serà necessari que el candidat a la investidura obtingui més vots a favor que en contra.