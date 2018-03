Els catalans van decidir 'moure' 31.399 MEUR en dipòsits bancaris l'últim trimestre del 2017

Tots els bancs van registrar pèrdua d'estalvis a Catalunya, excepte CaixaBank, que va guanyar-ne 487 milions

Actualitzada 20/03/2018 a les 17:07

Catalunya ha perdut 31.399 milions d'euros en dipòsits bancaris durant el quart trimestre de 2017. Des de l'1-O fins a finals d'any, el volum d'estalvi al principat va disminuir un 17%. Els dipòsits bancaris a Catalunya van passar de 184.734 milions d'euros a finals del mes de setembre a 153.335 a finals de 2017, segons les dades estadístiques del Banc d'Espanya.La xifra amb la qual es tanca el 2017 és la més baixa de la sèrie històrica de l'entitat (des de 2008). Fins ara, la pitjor xifra s'havia registrat durant el primer trimestre de 2016 quan els dipòsits van arribar a 180.348 milions d'euros. El moment àlgid d'estalvi a Catalunya va ser durant el 2010, any en el qual es va assolir la xifra de 206.317. El descens coincideix amb els fets polítics dels darrers mesos de 2017 així com els trasllats de seu social d'entitats financeres catalanes i el moviment de clients que van treure els seus estalvis, segons han reconegut algunes entitats financeres.Només a l'octubre, el BBVA va patir fugues de dipòsits per valor de 6.060 MEUR, segons dades de l'Associació Espanyola de Banca (AEB). El Banc Sabadell va perdre 1.873 MEUR en dipòsits, segons els registres de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi (CECA). També va patir moviment de dipòsits el Banc Santander, amb 1.303 MEUR menys a l'octubre, també segons l'AEB. CaixaBank va guanyar-ne 487 tot i reconèixer en aquell moment un «impacte moderat» de sortida de dipòsits a causa de la situació política a Catalunya.A diferència de Catalunya, altres autonomies com el País Valencià, l'Aragó o el País Basc van augmentar els dipòsits bancaris en 7.217 MEUR, 2.546 MEUR i 2.158 MEUR, respectivament. En contraposició, Madrid va perdre'n 8.024.