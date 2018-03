Un sindicat dels Mossos denuncia que Interior reposa armilles de seguretat amb material de segona mà

Uspac afirma que hi ha «greuges» entre agents perquè a determinades destinacions sí es reposa material nou

Actualitzada 19/03/2018 a les 18:46

El sindicat de Mossos d'Esquadra Uspac ha denunciat que el Departament d'Interior reposa armilles de seguretat a la plantilla policial amb material de segona mà. L'entitat recorda que el 2 de març ja denunciava que hi havia armilles antitrauma «caducades des de feia mesos» i en algun cas «des de feia més de dos anys». I ara lamenta que el material que s'està repartint per substituir aquestes és «de segona mà, trencat i antihigiènic». És un fet que el sindicat considera «inacceptable», i per això exigeix que les armilles de substitució siguin noves. «No es pot acceptar que quan ens caduca el material, sigui quin sigui, haguem d'assumir material de segona mà, perquè a 'altres' destinacions se'ls reposi material nou», afirma Uspac. Això, afegeix, «genera greuges» entre agents.