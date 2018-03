Puigdemont viatjarà a Finlàndia del 22 al 24 de març

Té previst visitar el parlament finlandès i pronunciar una conferència a la Universitat de Hèlsinki

Actualitzada 19/03/2018 a les 16:22

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, serà a Finlàndia del 22 al 24 de març just després de participar aquests dies a Ginebra, Suïssa, a un fòrum internacional de drets humans. Un diputat del parlament finlandès ha anunciat a través del seu compte de Twitter que Puigdemont visitarà el parlament de Finlàndia convidat pel grup d'amics de Catalunya i que també farà divendres una conferència sobre la situació a Catalunya a la universitat de Hèlsinki. El diputat Mikko Kärnä ha donat la benvinguda a Puigdemont i ha celebrat que el líder de JxCat pugui informar dels últims esdeveniments a Catalunya. Kärnä fa referència a Puigdemont com un «campió en la defensa de la llibertat, la democràcia i els drets humans a Europa».Kärnä ha subratllat que la visita de Puigdemont es produeix en tant que ciutadà de la Unió Europea i que el govern de Finlàndia no hi té res a veure. En la nota de premsa, el diputat també destaca la defensa de Puigdemont de l'Europa de les Regions davant la «repressió» de l'estat espanyol.Amb la voluntat d'internacionalitzar la situació política a Catalunya, Puigdemont seguirà el seu viatge a Suïssa cap a Finlàndia. Dijous es reunirà amb diputats del parlament finlandès per informar-los sobre la situació de Catalunya i respondre les seves preguntes. L'endemà, divendres 23 de març, té programada una conferència a la Universitat de Hèlsinki i a la tarda una trobada amb els membres del think tank Nova societat de política internacional de Finlàndia (NUPS) dirigit per l'exministre d'afers exteriors finlandès Pär Stenbäck.Dissabte acabarà la seva visita a Finlàndia amb una trobada amb membres de la societat civil del país escandinau. És el tercer viatge que farà Puigdemont des que es va establir a Brussel·les just després de la declaració d'independència fallida. Anteriorment ha anat a Copenhaguen i a Suïssa, on hi serà fins dimecres.