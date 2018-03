Puigdemont demana «paciència» als ciutadans per formar un nou Govern que respecti la «majoria republicana» del 21-D

El líder de JxCat avisa que el diàleg amb l'Estat «no està assegurat» ni tan sols amb un nou executiu a Sant Jaume

Actualitzada 19/03/2018 a les 08:36

Nou govern

Considera u «privilegi» que Suïssa fes de mediadora internacional

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha demanat «paciència» als ciutadans per formar un nou Govern que respecti la «majoria republicana» que va sortir de les eleccions del 21-D. En el marc del Festival de Cinema i Fòrum de Drets Humans (FIFDH) que se celebra a Ginebra (Suïssa), el president destituït també ha avisat que el diàleg amb l'Estat «no està assegurat», ni tan sols quan s'hagi format el nou executiu a Sant Jaume. En el seu primer acte públic a Suïssa -i que ha comptat amb unes 900 persones, entre les quals l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel-, Puigdemont també ha opinat que la República catalana hauria de ser «mutable i revisable» per garantir que s'escolti «sempre» la voluntat dels ciutadans. D'altra banda, el cap de files de JxCat ha criticat que el govern espanyol permeti la veneració al dictador Francisco Franco al monument del Valle de los Caídos: «Se'l qualifica com a cap d'Estat del 1939 al 1975, únicament», ha apuntat.Puigdemont ha definit com una «idea perillosa» la de la «unitat sagrada». «Els estats s’han de fundar en la voluntat dels seus ciutadans, i això és mutable, i es podria canviar amb cada generació», ha remarcat. En referència a l’Estat espanyol, el líder de JxCat ha dit que la «unitat» és un «tabú» que «et pot portar a la presó si el qüestiones, és perillós», i ha destacat que en el cas de la República catalana la situació no ha de ser aquesta.«La República catalana ha de ser mutable i revisable, no hi ha res sagrat en aquesta idea», ha assenyalat durant el debat a Ginebra, afirmant que «la voluntat dels ciutadans sempre ha de ser escoltada i atesa».Puigdemont ha admès que hi ha «inquietud» a Catalunya perquè els ciutadans «van complir el seu deure» i van anar a votar el 21-D «massivament» en unes circumstàncies «molt complicades» i ara es pregunten perquè no hi ha acord entre les forces sobiranistes. «Demano una mica més de paciència, volem fer compatible tenir un govern que comenci a treballar demà amb el respecte pel resultat del 21-D, la majoria clarament a favor de la República catalana», ha dit.El debat també ha comptat amb la participació del periodista Xavier Vidal-Folch, el professor de la universitat de Ginebra Nicolas Levrat, i l’expresidenta de la Confederacó Suïssa Micheline Calmy-Rey. Aquesta última ha insistit en la necessitat de «buscar diàleg» per constituir un Govern independentista d’acord amb el resultat del 21-D. A més, Calmy-Rey ha constatat que la Unió Europea «no està preparada» per intervenir en el conflicte.Per altra banda, Puigdemont ha afirmat durant la roda de premsa en el marc del Festival de Cinema i Fòrum de Drets Humans que seria un «privilegi»que Suïssa fes de mediadora internacional entre Catalunya i Espanya. El president destituït amb l'article 155 ha lloat el país helvètic per la seva «experiència» amb la pau i els drets humans. En aquesta línia, però, ha apuntat que la mediació l'han d'acceptar les dues parts, i ha recordat que Catalunya ja va agrair els països que es van oferir durant la tardor passada, mentre que l'Estat sempre l'ha rebutjat. D'altra banda, Puigdemont ha respost que les mocions de confiança li «agraden», i ha subratllat que ell ja se'n va sotmetre a una, ara fa un any i mig. Ahir al matí JxCat va explicar que ha ofert a la CUP una moció de confiança a mitja legislatura per intentar desencallar les negociacions per a la investidura.