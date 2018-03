El Zoo de Barcelona es quedarà només amb animals autòctons i espècies en perill d'extinció

L'espai aposta per la fauna mediterrània i retirarà prop d'un centenar d'espècies

Actualitzada 19/03/2018 a les 20:36

Animals com els tigres, els dofins o els camells deixaran de tenir el seu espai al Zoo de Barcelona. El nou pla estratègic presentat per la direcció del zoològic apunta a un foment de les espècies de la mediterrània. De fet, apunten que un terç dels animals que visquin a les instal·lacions formaran part de l'ecosistema mediterrani. Un dels equipaments més importants del nou Zoo serà el Centre de Biodiversitat Marina en què hi haurà aquaris per veure i conèixer els ambients que hi ha en les costes catalanes.Segons el director del complex, Antoni Alarcón, el nou pla «planteja reduir el nombre d'espècies», passant de les més de 300 actuals a unes 200, però també suposarà l'entrada d'altres espècies autòctones com ara el linx. De tota manera, el zoològic mantindrà les instal·lacions d'alguns dels animals que estan en perill d'extinció o d'altres amb les quals porten a terme programes de conservació.D'aquesta manera, es preveu que a finals de 2020 es pugui finalitzar la recreació de la fauna de Sahel on hi conviuran girafes, elefants i lleons. Aquestes tres espècies es mantindran perquè el zoològic treballa en projectes com ara la reinserció de les girafes a Níger.De tota manera, Alarcón ha destacat que «no hi ha un llistat tancat» de quins seran els animals que es podran visitar en un futur i quins no. A més, ha assegurat que la «transició» del nou model serà a 10 anys vista. Les dues foques, però, ja van marxar ahir a un nou zoo.El principal motiu és que ara hauran de buscar centres de conservació o santuaris d'animals on deixar aquelles espècies que ja no tenen cabuda en el nou projecte. En cas en què no es trobin cap d'aquests centres, seguiran cuidant als animals fins que es morin. El que sí que ha assegurat Alarcón és que «mai» els ha «passat pel cap» matar a cap dels animals que hi ha.Aquest nou model anirà acompanyat d'una millora en el mobiliari del parc i també d'una important renovació de tots els espais.A banda, una de les potes més importants de la transformació són projectes que serviran per fer recerca amb altres entitats, universitats i també ONG's. D'aquesta manera, es doblarà el pressupost per a la recerca i conservació in situ.