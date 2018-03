El PDeCAT nega un pla C i insisteix que el candidat és Jordi Sànchez «fins l'últim minut»

Senserrich demana «responsabilitat i generositat» a la CUP per formar un Govern que «superi el 155»

La responsable de l'àrea territorial de la direcció executiva del Partit Demòcrata (PDeCAT), Maria Senserrich, ha negat aquest dilluns cap pla C i ha insistit que el candidat a la presidència de la Generalitat és Jordi Sànchez. «El nostre candidat és Sànchez i esgotarem tota la via fins l'últim minut», ha reblat Senserrich. «Cal defensar-lo malgrat les adversitats i les barreres que ens posen a 600 quilòmetres. Demà al Suprem és un dia important i tenim encara un bri d'esperança», ha afegit la membre de l'executiva del PDeCAT, que també ha demanat «responsabilitat i generositat» a la CUP per acceptar propostes com la qüestió de confiança a mitja legislatura i així ajudar a formar un Govern «que superi el 155». «No podem avançar sense Govern. Nosaltres hem estat molt generosos, ara la prioritat passa per treure el 155 de la Generalitat», ha recordat Senserrich.«No és incompatible formar ràpidament Govern i la candidatura de Sànchez perquè les barreres ens les posen tercers», ha recalcat la responsable de l'àrea territorial de la direcció executiva del PDeCAT, que tampoc ha tancat la porta a una investidura abans de Setmana Santa. «Si demà el Tribunal Suprem fa el que ens agradaria, doncs evidentment és possible», ha disparat Senserrich. Paral·lelament, des del PDeCAT han volgut agrair la tasca dels servidors públics aquest últims mesos. «Han fet i fan molt bona feina malgrat que tenim el 155 damunt la taula. N'estem molts orgullosos», ha manifestat en veu alta la membre de l'executiva del Partit Demòcrata, que finalment ha volgut parlar sobre les manifestacions d'aquest cap de setmana a Barcelona en defensa de les pensions i de l'escola catalana. «Les valorem positivament perquè defensen les millors coses del nostre país», ha afirmat Senserrich.En contraposició, la responsable de l'àrea territorial de la direcció executiva del PDeCAT ha posat l'exemple de la manifestació de Societat Civil Catalana a l'estació de França. «Una concentració amb crits i proclames que no defensem, que són un descrèdit i que resten i no sumen», ha valorat Senserrich, tot fent referència a les consignes de 'Puigdemont, a la presó' que es varen escoltar en certs moments de la marxa de SCC, que va aplegar unes 7.000 persones.