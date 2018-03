Està previst que es tracti la proposta de resolució de Cs que demana la compareixença de Torrent davant del ple

Actualitzada 16/03/2018 a les 14:26

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament es reuniran dilluns que ve amb la investidura en l'aire mentre s'està a l'espera dels recursos judicials de la defensa de Jordi Sànchez. Segons fonts parlamentàries, està previst que en les reunions de dilluns es tracti la proposta de resolució de Cs que denuncia el bloqueig del Parlament i demana que el president de la cambra catalana, Roger Torrent, comparegui davant del ple. La Mesa ha rebutjat la part de la proposta sobre la compareixença de Torrent per una qüestió de forma però el partit d'Inés Arrimadas ha presentat una petició de reconsideració i ha demanat una reunió extraordinària per resoldre aquesta situació. Les reunions de dilluns es produiran amb la investidura en l'aire a l'espera que el Suprem resolgui el recurs perquè Jordi Sànchez pugui sortir de la presó per assistir al ple d'investidura.