El govern espanyol destitueix el secretari de Difusió, Antoni Molons

L’executiu espanyol actua utilitzant les atribucions de l’article 155 de la Constitució

Actualitzada 16/03/2018 a les 14:32

El Consell de Ministres ha destituït aquest divendres utilitzant les seves atribucions per l’article 155 el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, Antoni Molons, després del registre que la Guàrdia Civil va fer aquest dijous el seu domicili i al seu despatx al Palau de la Generalitat en el marc d’unes diligències ordenades pel Jutjat 13 de Barcelona per buscar un possible ús de fons públics per al referèndum de l’1-O. Després de ser detingut en el marc dels registres, la Guàrdia Civil va deixar en llibertat Molons, que està essent investigat per suposats delictes de malversació de fons públics i desobediència. Molons es va acollir a la caserna de la Travessera de Gràcia de Barcelona al seu deure de no declarar a l’espera de ser cridat pel magistrat.Les mateixes fonts han justificat la decisió pel fet que Molons «està immers en un procés judicial». Se li atribueix un possible delicte de malversació de fons públics i desobediència en relació a la possible desviació de diners del Govern a les entitats sobiranistes per a l’organització de referèndum de l’1-O. La seva detenció i els registres es van dur a terme en el marc d’una causa declarada secreta per determinar precisament el referèndum es va fer possible amb diners del Govern.El cessament de Molons apareix a la referència del Consell de Ministres d’aquest divendres, tot i que el portaveu del govern espanyol no n’ha fet menció al llarg de la roda de premsa que ha ofert després de la reunió del Consell de Ministres. Segons fonts de La Moncloa, l’executiu ha evitat citar aquesta qüestió perquè deixa la comunicació de la majoria de les qüestions que fan referència a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a mans del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i perquè normalment no comunica tots i cadascun dels acords adoptats.