El govern espanyol creu que el rellotge de la investidura encara no corre

Fonts de l’executiu comparteixen el criteri de l’informe dels lletrats el Parlament i apunten que el termini no comença fins que es produeix una votació

Actualitzada 16/03/2018 a les 15:13

El rellotge per a una investidura o una possible convocatòria d’eleccions encara no corre. És el criteri del govern espanyol, que dona per bo l’informe que els lletrats del Parlament van presentar el 9 de febrer en aquesta direcció i que considera que perquè s’activin els terminis cal que primer es produeixi una votació al Parlament. Fonts de l’executiu espanyol asseguren que el fet que el president del Parlament, Roger Torrent, ajornés el debat d’investidura de Carles Puigdemont –que havia de tenir lloc el 30 de gener- i el de Sánchez –el 9 de març- ha impedit que comenci a rodar el calendari. La convocatòria d’eleccions a Catalunya, sostenen aquestes fonts, està ara en mans del president del Parlament, que és qui pot convocar formalment una altra votació.L’executiu espanyol fa seus els criteris dels lletrats, que van apuntar que els terminis no havien començat a córrer i que deixava a mans de Torrent i els grups establir quan comença a córrer de nou. Aquell document considerava que en la mesura que la suspensió del ple per part de Torrent no era fruit «d'una voluntat deliberada, sinó de la decisió d’un òrgan extern al Parlament», en relació a les mesures cautelars adoptades pel Tribunal Constitucional, no es podia considerar activat el mecanisme per a la investidura o la convocatòria automàtica de comicis.Tot i que l’executiu espanyol ho situa en l’àmbit de decisió de Torrent, el Tribunal Constitucional podria prendre cartes també en l’afer. Té sobre la taula el recurs que el PSC va presentar el passat 12 de març contra la suspensió del ple d’investidura de Sànchez. Els socialistes catalans van demanar als magistrats que adoptin mesures cautelars que facin córrer el rellotge i que fixin un termini per a la celebració del ple d’investidura.Mentrestant, l’executiu espanyol es vanta del retorn a la «normalitat» social a Catalunya, on –malgrat les concentracions d’aquest dijous per la detenció d’Antoni Molons i el registre al Palau de la Generalitat- «cada vegada hi ha menys mobilitzacions». La d’aquest divendres, asseguren aquestes fonts, ha estat la segona roda de premsa consecutiva posterior al Consell de Ministres on no s’ha parlat de Catalunya, un símptoma –sostenen- del la «tranquil·litat» fruit de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.