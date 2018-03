Més d'un centenar de persones a Tarragona protesten contra l'escorcoll a Òmnium

Òmnium de Tarragona qualifica d'«agressió» l'escorcoll a l'oficina de Barcelona

Prop d'un centenar de persones s'han concentrat la tarda d'aquest dijous davant la seu d'Òmnium Cultural a Tarragona, per expressar el seu malestar per l'escorcoll que la Guàrdia Civil ha fet a les oficines de l'entitat a Barcelona. La presidenta, Rosa Maria Codines, ha qualificat l'acció a la capital catalana «d'agressió» i ha fet una crida a les formacions polítiques «que es posin en marxa de veritat».En una curta intervenció aquest dijous, que ha finalitzat amb l'audició del Rèquiem de Mozart, Codines ha dit que «vivim una situació complexa, dura, que requereix altres solucions», i ha afegit que «se segueix judicialitzant la política i necessitem que els polítics actuïn, perquè nosaltres, els que ens trobem avui aquí, som poble i aquest és un problema polític».La presidenta de l'entitat ha comentat que «tenim un sentiment de tristesa perquè una entitat com Òmnium, amb més de cinquanta anys d'història democràtica, té els seus treballadors tancats en les oficines de Barcelona i se'ls revisen els correus: és humiliant». Codines ha advertit que «accions com la d'avui a Barcelona seran cada vegada més repressives contra la gent». No sabem que passarà, però la caixa de Pandora que es va obrint», ha subratllat.