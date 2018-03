La Fiscalia demana que s'estudiï si és viable detenir i extradir Puigdemont, Serret i Gabriel a Suïssa

El ministeri públic sol·licita al Suprem que limiti la validesa dels passaports de tots els investigats a l'estranger perquè no surtin d'Europa

Actualitzada 15/03/2018 a les 14:06

Aval de Suïssa al viatge de Puigdemont

La Fiscalia ha sol·licitat diverses actuacions després que Carles Puigdemont i Meritxell Serret hagin anunciat que assistiran aquest diumenge a Ginebra a un festival de cinema de drets humans, juntament amb l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel. La Fiscalia demana al Ministeri de l'Interior que –en col·laboració amb la Interpol faci gestions davant les autoritats suïsses per saber si és «viable» detenir i extradir a tots tres. Suïssa no forma part de la Unió Europea però sí està dins l'espai Schengen i, per tant, s'hi pot volar simplement amb el DNI. Ara bé, aprofitant el viatge a Suïssa, la Fiscalia també sol·licita al Tribunal Suprem mesures cautelar per limitar la validesa dels passaports de tots els investigats a l'estrager. Amb aquesta mesura, doncs, vol evitar que puguin viatjar fora d'Europa. El ministeri públic també sol·licita al Ministeri d'Exteriors que l'informi sobre les gestions fetes per Puigdemont i Serret (o els organitzadors del festival de cinema) davant els representants diplomàtics d'Espanya al país helvètic.En un comunicat de fa pocs dies, la Fiscalia avançava que no reactivaria les ordres europees de detenció contra els investigats que es troben a Bèlgica, Suïssa i el Regne Unit fins que acabés la instrucció i el jutge dictés la interlocutòria de processament.Ara, però, amb motiu del viatge de Puigdemont i Serret a Ginebra, la Fiscalia ha decidit emprendre noves actuacions amb la finalitat d'esbrinar si es pot detenir Puigdemont, Serret i Gabriel a Suïssa. Això no vol dir, però, que la Fiscalia hagi demanat encara al Suprem que reactivi cap ordre europea de detenció sinó que fa un requeriment d'informació previ a qualsevol altra actuació.Un portaveu del Ministeri de Justícia suís, Folco Galli, ja va avançar que el país helvètic «probablement no podria autoritzar l'extradició» de l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, perquè «a priori» els crims dels que se l'acusa són de tipus «polític». A més, el país helvètic també podria denegar «qualsevol altre tipus d'assistència mútua legal» a Espanya, per exemple, interrogar Gabriel «com a sospitosa». «Suïssa no accepta, com molts altres estats, l'extradició o qualsevol altre tipus de cooperació legal mútua per delictes polítics», va afirmar el portaveu el passat 21 de febrer.A més, en el comunicat la Fiscalia diu que demanarà al Suprem que adopti mesures cautelars «contra els fugats» per limitar la validesa dels seus passaports. Amb això, vol impedir que no puguin viatjar fora d'Europa.El Departament Federal d'Afers Exteriors suís ha fet públic un comunicat en què afirma que davant la visita «privada» de Carles Puigdemont al país, el govern helvètic «reitera» que la qüestió de Catalunya és «un assumpte intern» d'Espanya que «hauria de ser tractat» dins del marc de l'ordre constitucional espanyol. També afirma que les autoritats espanyoles i suïsses «estan en contacte».«Com a ciutadà espanyol, Puigdemont té llibertat per moure's dins l'àrea Schengen», subratlla el govern suís. També afegeix que té «llibertat» per fer discursos públics dins del respecte per la legalitat suïssa. Finalment s'indica que les autoritats prendran mesures «en cas de qualsevol disrupció de l'ordre públic».