Zoido diu que l'investigador de la Guàrdia Civil no tuiteja des del compte que critica líders independentistes

Afirma que el ministeri no prendrà cap mesura contra el tinent coronel Daniel Baena perquè «no se li poden imputar» els comentaris

Actualitzada 14/03/2018 a les 14:50

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat al Congrés que darrera del pseudònim 'Tácito' a Twitter no hi ha el tinent coronel Daniel Baena, responsable d'elaborar els informes policials sobre l'1-O que s'entreguen al jutjat 13 de Barcelona. A preguntes del PNB, ha afirmat que no se li poden imputar els comentaris contra líders independentistes i que, per tant, no li obriran cap expedient ni prendran mesures contra ell. Zoido ha reconegut que el tinent coronel té un compte al seu nom obert a Twitter, des del qual segueix el perfil de 'Tácito'. Ara bé, el ministre el desvincula totalment d'aquest altre compte anònim. A més, Zoido ha demanat «rigor» al diputat Mikel Legarda a l'hora de llençar acusacions. Va ser Público qui va destapar que darrera del pseudònim 'Tácito' hi havia aquest cap policial encarregat d'investigar l'1-O a Catalunya.Durant la sessió de control al govern espanyol, el diputat del PNB Mikel Legarda ha preguntat al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, si pensa prendre alguna mesura després que el diari Público destapés que darrera del pseudònim de 'Tácito' –que llençava missatges contra l'independentisme i alguns mitjans de comunicació- hi hagués el tinent coronel de la Guàrdia Civil que actua com a cap de la policia judicial a Catalunya i que ha elaborat els informes sobre l'1-O.Es tracta del perfil @nmaquiavelo1984, amb el pseudònim de 'Tácito' des d'on s'han publicat missatges contra líders independentistes i també periodistes. En base als informes d'aquest investigador, s'està instruint la causa al jutjat de Barcelona, a l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem i es va enviar a la presó els consellers del Govern destituït i als líders d'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.Segons ha manifestat el ministre, no es dona «cap circumstància objectiva» que justifiqui prendre mesures contra el tinent coronel. «Els comentaris no són imputables a ell ni tant sols sota un pseudònim», ha manifestat. Zoido ha afegit que «l'única cosa certa» és que Baena té un perfil a Twitter al seu nom des del qual segueix 61 persones, entre ells el compte de 'Tácito'. Ara bé, segons Zoido, aquest compte anònim no pertany al cap policial i, per tant, no se li poden demanar responsabilitats sobre el que es publica. Tanmateix, ha dit que no comparteix el contingut dels missatges distribuït en aquest compte a nom de 'Tácito'.Per la seva banda, el diputat del PNB ha advertit que un cap policial «no pot manifestar opinions polítiques i menys sobre els grups i polítics sobre els que fa informes que seran usats en la seva contra». Tot i la resposta de Zoido, ha instat el ministeri a emprendre mesures contra el tinent coronel.