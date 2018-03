Riera, sobre Turull: «Un candidat que estigui molt lligat al PDeCAT no ens facilita les coses»

El diputat de la CUP demana que es fixi data al procés constituent i que tingui caràcter vinculant

Actualitzada 14/03/2018 a les 11:54

El diputat de la CUP Carles Riera ha insistit que pel seu grup el nom a candidat a la presidència de la Generalitat «no és en absolut cap problema» però ha avisat, preguntat per Jordi Turull, que «un candidat que estigui molt lligat orgànicament al PDeCAT no facilita les coses».Riera ha fet aquestes declaracions en una entrevista a Rac 1 el mateix dia que els diputats de JxCat es reuneixen a Brussel·les per analitzar el bloqueig de la investidura de Jordi Sànchez.D'altra banda, Riera ha demanat que es fixi data al procés constituent i que tingui caràcter vinculant culminant-lo amb un referèndum. Segons el diputat cupaire, es faria un «gran pas endavant» si això s'inclogués en el programa de govern juntament amb polítiques públiques republicanes. També ha avisat que les polítiques socials s'haurien de mantenir encara que fossin tombades pel Tribunal Constitucional (TC).